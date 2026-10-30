Счет шел на минуты: в Актобе полицейские помогли спасти трехмесячного малыша

В Актобе обычная поездка на такси обернулась экстренной ситуацией. Трехмесячному ребенку стало плохо, а автомобиль с матерью и младенцем оказался в дорожной пробке. Водитель обратился за помощью к полиции.

Инцидент произошел 29 октября. Таксист позвонил на номер 102 и сообщил, что состояние малыша ухудшилось, а быстро добраться до больницы из-за затора не получается.

Уже через 30 секунд с водителем связались сотрудники патрульной полиции Дархан Жумабай и Нурхат Султан. Они уточнили местонахождение автомобиля и немедленно выехали навстречу.

Полицейские помогли оперативно доставить женщину с ребенком в детскую больницу, где младенцу оказали необходимую медицинскую помощь.

Причина ухудшения состояния ребенка в сообщении полиции не раскрывается.