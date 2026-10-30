Счет шел на минуты: в Актобе полицейские помогли спасти трехмесячного малыша
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В Актобе обычная поездка на такси обернулась экстренной ситуацией. Трехмесячному ребенку стало плохо, а автомобиль с матерью и младенцем оказался в дорожной пробке. Водитель обратился за помощью к полиции.
Инцидент произошел 29 октября. Таксист позвонил на номер 102 и сообщил, что состояние малыша ухудшилось, а быстро добраться до больницы из-за затора не получается.
Уже через 30 секунд с водителем связались сотрудники патрульной полиции Дархан Жумабай и Нурхат Султан. Они уточнили местонахождение автомобиля и немедленно выехали навстречу.
Полицейские помогли оперативно доставить женщину с ребенком в детскую больницу, где младенцу оказали необходимую медицинскую помощь.
Причина ухудшения состояния ребенка в сообщении полиции не раскрывается.
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