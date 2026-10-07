Счета более 1,5 млн казахстанцев арестованы: депутат предложил оставить должникам деньги на жизнь

В Казахстане предлагают изменить порядок ограничений по банковским счетам должников, чтобы у человека даже после ареста счета оставалась доступная сумма на повседневные расходы. С таким депутатским запросом на заседании Курултая выступил член фракции партии «Ауыл» Алмас Мухаметов.

Запрос направлен председателю Национального банка Тимуру Сулейменову.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, объем проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней достиг 1,8 трлн тенге. Министерство юстиции сообщает, что в рамках исполнительного производства арест наложен на банковские счета более 1,5 млн человек.

Мухаметов подчеркнул, что обязанность возвращать долг никто не оспаривает. Вопрос, по его словам, заключается в том, как человек должен оплачивать базовые расходы, если доступ к его счету ограничен.

«Сегодня большинство платежей совершается в цифровом виде. Как после ограничения счета человеку платить за проезд, связь, воду, свет и отопление? Как покупать продукты и лекарства? Как можно требовать от человека бежать, связав ему руки и ноги?» - заявил депутат.

Он обратил внимание, что действующий закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусматривает сохранение за должником не менее 50% дохода и минимальной суммы, необходимой для жизни.

По словам депутата, на практике эта норма работает не всегда.

«Требование есть на бумаге. Но при ограничении счета человек нередко лишается возможности пользоваться и теми деньгами, которые должны оставаться ему на жизнь», - сказал Мухаметов.

Депутат считает, что соответствующие гарантии должны быть прямо прописаны и в договорах банков и микрофинансовых организаций.

Фракция «Ауыл» предложила закреплять в кредитных договорах обязательное сохранение минимальной суммы для жизни должника, предусмотреть автоматическую работу такого механизма через банковские системы и четко определить порядок доступа к деньгам на основные расходы при ограничении счета.

«Долг должен быть возвращен. Но из-за долга нельзя полностью лишать человека возможности нормально жить. Наше предложение направлено не на освобождение гражданина от задолженности, а на сохранение минимальной суммы, необходимой ему для жизни, во время взыскания долга», - заявил депутат.

Авторы запроса попросили Национальный банк письменно изложить позицию по этим предложениям.