В эпоху технологий, когда преступления всё чаще происходят не на улицах, а за экранами смартфонов и ноутбуков, бдительность граждан становится важнейшей защитой от мошенников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Но когда внимательность подводит, на помощь приходят настоящие профессионалы. Департамент по противодействию киберпреступности МВД Казахстана ежедневно защищает цифровое пространство страны, оперативно реагируя на угрозы и предотвращая многочисленные схемы мошенничества.

Только за последние полгода в Казахстане было заблокировано почти 67 миллионов звонков с подменных номеров, изъято 74 устройства sim-box, а также конфисковано более 88 тысяч незарегистрированных sim-карт. Эти цифры — результат кропотливой работы и слаженных действий правоохранительных органов и операторов связи. Однако мошенники, не переставая, находят новые способы обмана граждан.

Так, жителям Акмолинской и Карагандинской областей чуть не удалось стать жертвами мошеннической схемы, в ходе которой якобы из "гор.энерго" звонили с предложением проверить счетчики и прислать код. После получения кода, они связывались с "центральным банком" и требовали дополнительных действий. Однако благодаря быстрой реакции полицейских удалось заблокировать мошеннические звонки, и преступный замысел был предотвращён.

"Позвонили якобы из гор.энерго. Сказали, что будут проверять счетчики и пришлют сообщение с четырьмя цифрами. Я получил код и отправил его. После этого начали звонить якобы из центрального банка. К счастью, полицейские быстро среагировали, все заблокировали. Спасибо им огромное за оперативность", — поделился своим опытом житель Акмолинской области.

Ещё одна жертва мошенников, житель Карагандинской области, рассказал, как ему позвонили с иностранного номера, попросили продиктовать код, а затем даже провели видеозвонок с якобы "специалистом", который убедил его молчать о происшествии. Мужчина своевременно обратился в полицию, что помогло предотвратить кражу.

Сотрудничество МВД Казахстана с АО "Казахтелеком" и операторами сотовой связи позволяет быстро реагировать на подобные угрозы и предотвращать кибермошенничество. В рамках работы "Антифрод-центра" при активном участии банков было предотвращено хищение более 2,6 миллиардов тенге. Эти деньги могли попасть в руки преступников, если бы не слаженная работа всех структур.

"Сегодня в зоне риска находятся все категории граждан — пенсионеры, студенты, госслужащие, предприниматели. Бдительность и внимательность — ключ к безопасности в цифровом мире. Именно они помогают срывать преступные замыслы", — отметили в МВД Казахстана.

Полиция призывает граждан быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам или сообщениям.