В регионах Казахстана активно ведётся подготовка к весеннему паводковому периоду, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Цель — обеспечить безопасность населения, защитить населённые пункты от возможных подтоплений и снизить риски чрезвычайных ситуаций. Местные власти совместно с профильными ведомствами проводят инженерные работы, технические обследования и выстраивают координацию служб для оперативного реагирования в случае паводка.

В Абайской области по Плану инженерной защиты населённых пунктов реализуются 32 мероприятия в 9 районах. Работы включают возведение защитных дамб, расчистку русел рек, ремонт водоотводных каналов и другие меры. Защита обеспечивается для 23 населённых пунктов, находящихся в зоне потенциального риска.

В Акмолинской области проводится мониторинг паводкоопасных территорий. Представители ДЧС посетили Селетинское водохранилище в Ерейментауском районе — его объём составляет 192 млн кубометров. В Ерейментау и селе Уленты уже устроены арычные системы, что позволит лучше отводить талые воды весной.

В Атырауской области особое внимание уделяется укреплению защитных дамб — работы идут в семи районах. Руководство ДЧС провело выездные обследования территорий, наиболее подверженных затоплению, дало рекомендации и следит за ходом берегоукрепительных мероприятий.

Во Восточно-Казахстанской области планируется 30 противопаводковых мероприятий в 10 районах. Уже выполнены работы по спрямлению и дноуглублению русел, ремонту плотин и водохранилищ, укреплению берегов и расширению мостов. Активная фаза проходит в Глубоковском, Шемонаихинском, Уланском, Катон-Карагайском, Курчумском районах, а также в районах Самар, Маркаколь, Алтай и в городе Риддер.

В области Ұлытау, в Жезказгане, проверено техническое состояние гидротехнического сооружения "Кенгир". После осмотра оборудования и оценки готовности к паводку сооружение признано в удовлетворительном состоянии. Эксперты дали рекомендации по проведению профилактического ремонта до наступления активной фазы половодья.

Подход к подготовке остается комплексным: задействованы местные исполнительные органы, спасательные службы, коммунальные предприятия и представители водного хозяйства.