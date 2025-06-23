Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления затронул ключевые направления реформы правоохранительной системы. По его словам, необходимо внедрять принципы сервисной модели, усиливать кадровый потенциал и развивать культуру взаимодействия с населением, передает BAQ.KZ.

"Нужно шире внедрять принципы сервисной модели в работу правоохранительных органов и укреплять их кадровый потенциал. Полиция и другие структуры должны быть связующим звеном между властью и обществом. Для этого надо выстроить новую культуру взаимодействия с гражданами, полностью соответствующую нашему фундаментальному принципу: “государство и граждане – единое целое”. Безусловно, подвижки в этом направлении есть, но предпринимаемые попытки все еще недостаточно эффективны, потому что нет последовательности. Надо отойти от излишней бюрократии, которая мешает “живой” работе с людьми", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что доверие граждан к реформам и справедливости государства напрямую зависит от профессионализма органов правопорядка.

"Нужно и дальше усиливать потенциал участкового инспектора, который на практике выступает ключевым посредником между государством и обществом. Особенно ярко это проявляется на селе, где участковый для местных жителей — и защитник, и правовой советник, и, нередко, последняя инстанция, к которой обращаются за справедливостью. Поэтому считаю, что для сельских участковых инспекторов нужно исчислять выслугу лет при присвоении званий в льготном порядке, то есть год службы за полтора. Обращаю внимание акимов регионов на необходимость улучшения жилищных условий и укрепления материально-технической базы участковых на селе".

Также Токаев предложил модернизировать патрульно-постовые службы:

"Патрульные должны быть вежливыми и проявлять профессионализм. В то же время и граждане обязаны подчиняться всем законным требованиям полиции. Иначе порядка на дорогах не будет".

В завершение глава государства указал, что реформы в правоохранительной системе должны быть ориентированы на доверие граждан, а не носить формальный характер.

"Реформы не могут и не должны осуществляться ради реформ. Их главная цель — усилить доверие общества к правоохранительной системе.

Требуя от граждан и бизнеса соблюдения законов, каждый из вас должен показывать достойный пример. Только тогда возникнет истинное партнерство сотрудников полиции и граждан".

"По моему поручению с этого года мы перешли на новую систему оплаты труда в силовых ведомствах. Она позволила повысить зарплаты сотрудников, в первую очередь, районного звена. К примеру, оклад оперуполномоченного полиции с трехлетним стажем увеличился на 60%".

Президент также предложил давать звание "старший лейтенант" отличившимся курсантам ведомственных академий и предоставить им приоритет при выборе должностей.