«Сдадим ЕНТ вместо вас»: абитуриентов предупредили о мошенниках
Национальный центр тестирования предупредил абитуриентов о мошеннических предложениях, связанных с Единым национальным тестированием (ЕНТ).
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В социальных сетях участникам ЕНТ предлагают «сдать тест вместо них» или предоставить ответы на задания, обещая гарантированный результат. В Центре тестирования подчеркнули, что подобные предложения поступают исключительно от мошенников.
Абитуриентов призвали не доверять неизвестным лицам и не переводить деньги за сомнительные услуги.
В Национальном центре тестирования отметили, что каждому участнику ЕНТ предоставляется индивидуальный вариант теста. Кроме того, применяются необходимые меры информационной безопасности, которые не позволяют посторонним вмешиваться в работу системы тестирования.
«Будущих абитуриентов 2027 года призываем быть максимально внимательными, не доверять мошенникам и не поддаваться на обещания "гарантированного результата". Готовьтесь к ЕНТ самостоятельно и полагайтесь на собственные знания и силы. Давайте вместе соблюдать принципы академической честности», — говорится в сообщении Центра.
Напомним, прием заявлений на августовское ЕНТ для поступления на платное отделение проходил в Казахстане с 25 июля по 5 августа.
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