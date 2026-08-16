«Сдадим ЕНТ вместо вас»: абитуриентов предупредили о мошенниках

В социальных сетях участникам ЕНТ предлагают «сдать тест вместо них» или предоставить ответы на задания, обещая гарантированный результат. В Центре тестирования подчеркнули, что подобные предложения поступают исключительно от мошенников.

Абитуриентов призвали не доверять неизвестным лицам и не переводить деньги за сомнительные услуги.

В Национальном центре тестирования отметили, что каждому участнику ЕНТ предоставляется индивидуальный вариант теста. Кроме того, применяются необходимые меры информационной безопасности, которые не позволяют посторонним вмешиваться в работу системы тестирования.

«Будущих абитуриентов 2027 года призываем быть максимально внимательными, не доверять мошенникам и не поддаваться на обещания "гарантированного результата". Готовьтесь к ЕНТ самостоятельно и полагайтесь на собственные знания и силы. Давайте вместе соблюдать принципы академической честности», — говорится в сообщении Центра.

Напомним, прием заявлений на августовское ЕНТ для поступления на платное отделение проходил в Казахстане с 25 июля по 5 августа.