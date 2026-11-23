Жителям Астаны больше не обязательно ехать в спецЦОН, чтобы сдать теоретический экзамен на водительские права. Теперь ответить на вопросы по ПДД можно дома за компьютером. Правда, онлайн-экзамен доступен пока не всем, а за процессом будут следить сразу несколько камер, передаёт BAQ.KZ.

В столице запустили пилотный проект по дистанционной сдаче теоретического экзамена. Воспользоваться услугой могут жители с постоянной регистрацией в Астане, которые получают водительское удостоверение впервые.

Для допуска к экзамену необходимо иметь действующие свидетельство об окончании автошколы и медицинскую справку. Кандидат также не должен быть лишён права управления транспортом или состоять на диспансерном учёте.

Как сдать экзамен онлайн

Подать заявку можно через приложение eGov Mobile:

Открыть раздел «Услуги ЦОН» и выбрать «Онлайн сдача теории». Указать категорию водительского удостоверения. Подтвердить согласие на обработку персональных данных через SMS с номера 1414. Оплатить услугу. Получить персональную ссылку на экзамен в личном кабинете eGov.

Ссылка действует 30 дней после оплаты. Сам экзамен необходимо проходить на компьютере, а не на телефоне.

Кандидату предстоит ответить на 40 вопросов за 40 минут. Для успешной сдачи нужно набрать не менее 32 правильных ответов.

Экзамены доступны ежедневно с 09:00 до 20:00, но приступить к тестированию необходимо не позднее 19:20.

На один экзамен предусмотрена одна попытка. Если сдать теорию не удалось, повторить тест можно со следующего дня.

Перед началом также потребуется пройти проверку цветоразличения.

Две камеры и проверка комнаты: как будут следить за экзаменом

Сдать теорию онлайн получится только при соблюдении строгих правил.

Для тестирования используется специальная программа ExamApp, которая контролирует действия кандидата. Она записывает изображение с веб-камеры, звук и происходящее на экране компьютера.

Кроме того, понадобится смартфон с камерой. Его нужно установить сбоку примерно в 1,3 метра от экзаменуемого, чтобы были видны человек, рабочий стол и монитор.

Перед началом теста кандидат должен показать помещение, в котором находится.

Система также проверяет компьютер на наличие программ удалённого доступа, VPN, виртуальных машин и дополнительных мониторов. Переключаться между окнами во время экзамена нельзя.

Подозрительные действия фиксируются автоматически, после чего их рассматривает уполномоченный специалист.

Для сдачи понадобятся компьютер с Windows или macOS, веб-камера, микрофон, смартфон и стабильный интернет. Использовать планшет вместо компьютера нельзя.

А практический экзамен тоже можно сдать дома?

Нет. Дистанционный формат распространяется только на проверку теоретических знаний.

После успешной сдачи теста кандидат должен записаться на практический экзамен по вождению через приложение «ЦОН» или обратиться в специализированный ЦОН.

При этом привычный способ сдачи теории сохраняется.

«Новый формат позволяет кандидатам проходить теоретическую часть экзамена дистанционно, экономя время и сокращая необходимость личного посещения ЦОН. При этом привычный формат сдачи экзаменов в ЦОНах сохраняется, и каждый кандидат может выбрать наиболее удобный для себя способ», – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

Пока онлайн-экзамен работает только для жителей Астаны. О сроках распространения услуги на другие регионы не сообщается.