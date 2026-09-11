Сдать пластик и посмотреть, во что он превратится: в Алматы открыли третий Эко-Хаб

В Жетысуском районе Алматы появилась еще одна площадка, куда можно приносить пластик, алюминий и бумагу. Это третий Эко-Хаб в городе, работать он будет на базе молодежного комьюнити-центра «Жетісу-2», следует из сообщения акимата.

Контейнеров поставили десять. Сдавать туда можно все, что потом пойдет в переработку.

Но пунктом приема вторсырья дело не ограничивается. В Эко-Хабе собираются проводить мастер-классы, встречи и акции, а заодно собрать в одном месте экоактивистов и волонтеров, которые сейчас разбросаны по городу.

На открытии людям показали, как это все работает. Прямо на месте пластик переработали с помощью эко-трака, а рядом выставили бытовые и декоративные вещи, сделанные из вторсырья. То есть человек мог увидеть весь путь, от выброшенной бутылки до готового предмета.

Тогда же прошла дискуссия под названием «Таза Қазақстан - не однодневная акция». Участвовал руководитель проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов, говорили о том, почему сортировка должна стать привычкой, а не разовым порывом.

Ту же мысль повторил и руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

«Таза Қазақстан» это не разовая акция и не только проведение субботников. Мы хотим, чтобы у каждого человека сформировалась ежедневная привычка ответственного отношения к окружающей среде. Чистый город начинается с систематичных действий каждого из нас», - сказал он.

Судя по цифрам, охват у инициативы в городе уже приличный. Проведено больше 98 экологических мероприятий, в них поучаствовали свыше 18 тысяч человек, а на субботники выходили 3,6 тысячи молодых алматинцев.

Создали Эко-Хаб управление молодежной политики, управление экологии и охраны окружающей среды и ТОО «Eco Almaty».