Сделано детскими руками: как прошла выставка «Школы национального ремесла» в Астане

Войлочные картины, керамика, национальные украшения, изделия из кости и детские подарки для мам – так в Астане завершилась «Школа национального ремесла». За лето 208 детей от 6 до 18 лет из разных регионов страны бесплатно осваивали традиционные техники у мастеров. Что получилось у юных участников и какой атмосферой запомнилась итоговая выставка в Qazaq Creative Hub – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

«Меня мама привела. Я не ожидал, что пойду на войлок»

Возле одной из работ встречаем Алихана Турысбека из Астаны. Перед ним – сразу несколько изделий из войлока. Одну картину он делал четыре занятия, верблюда – два.

Алихан говорит о своих работах серьезно, но признается: изначально сам даже не предполагал, что окажется на таких занятиях.

«Меня мама привела, я не ожидал, что я на войлок пойду. И мне очень понравилось. Я уже хожу девять занятий. Со мной занимаются примерно десять детей, им тоже все очень нравится. Также я рад, что нашел здесь новых друзей. Спасибо нашей учительнице за то, что она все хорошо помогала и объясняла», – рассказывает мальчик.

Продолжать именно профессиональный путь мастера он пока не собирается. На вопрос о будущем Алихан отвечает неожиданно просто: хочет стать пилотом.

И это, пожалуй, хорошо передает атмосферу всей выставки. Здесь никто не требует от ребенка после нескольких занятий выбрать ремесло делом жизни. Для кого-то это будущая профессия, для кого-то – новое увлечение, а для кого-то – первое настоящее знакомство с тем, как обычный кусок шерсти постепенно превращается в вещь, сделанную собственными руками.

Три недели ради двух картин

У Адии Жоламан своя история. Она занималась «киіз басу» – валянием войлока. За три недели девочка вместе с наставником создала две картины.

«Здесь очень много чему учили. Я занималась рукоделием, точнее „киіз басу“. Мне тут очень понравилось, мы делали разные картины. На две картины у нас ушло три недели, но эти три недели были очень веселыми, приятными и легкими. Учительница очень хорошо и легко объясняет, а мы радостно и спокойно выполняем задания. Я выбрала именно рукоделие, потому что мне это очень интересно, я достаточно творческий человек», – говорит Адия.

На занятия ее, как и Алихана, записала мама. Но теперь девочка уже сама говорит, что хотела бы заниматься рукоделием и дальше.

«Я дала им свободу»

За детскими работами стоят недели терпеливого труда мастеров. Жупар Бейсенова приехала в Астану из Туркестана. Она занимается валянием войлока, художественным ткачеством и «ши тоқу». В рамках проекта у нее постоянно обучались 24 ребенка.

По словам мастера, особенно ее удивило то, насколько серьезно дети отнеслись к занятиям: старались не пропускать их, задавали много вопросов о материалах и интересовались каждой стадией работы.

«Интерес детей меня очень удивил. Они постоянно приходили на занятия, практически не пропускали. Спрашивали, что это за материал, как с ним работать. Сначала мы изучали традиционную технику „киіз басу“: как работать с овечьей шерстью, как выкладывать ее, как наносить орнамент. А дальше я дала им свободу. Они создавали композиции из того, что шло от их сердца, из собственных мыслей. В самом начале мы немного помогали сформулировать идею на бумаге, спрашивали, какой орнамент они хотят сделать. Но дальше это уже были их собственные работы. Интерес у детей был невероятный, и все справились», – рассказывает Жупар Бейсенова.

Для нее проект – еще и способ не дать традиционным техникам остаться только частью прошлого. Сама она пришла к этому искусству еще в детстве, перенимая навыки у старших.

301 «торсық» – руками школьников

Еще один мастер, Нурлан Жакыбаев, занимается ремеслом уже 37 лет. В его направлении дети учились изготавливать «торсық» – традиционный казахский сосуд. Результат только одной этой мастерской – 301 изделие. Но сам мастер говорит прежде всего не о количестве работ.

«Сегодня для молодого поколения это возможность познакомиться с национальной культурой, увидеть ее своими глазами, прикоснуться к ней своими руками и получить знания непосредственно от мастера. Думаю, каким бы ни был дальнейший жизненный путь этих ребят, участие в проекте останется в их памяти. Во-первых, они научились создавать изделия ручной работы. А сам процесс постепенно формирует их отношение к национальной культуре, уважение к ней, национальное сознание», – говорит Нурлан Жакыбаев.

По его словам, о культуре детям часто рассказывают через книги, статьи и другие информационные материалы. Здесь же все происходило иначе.

«Мы очень часто говорим о национальной культуре в письменном виде, через средства массовой информации. Но сегодня дети смогли сами сделать эти вещи, увидеть их, освоить технику собственными руками. Для них это совершенно другое ощущение. Кто знает, возможно, среди этих детей сейчас находится будущий большой мастер, а этот проект станет для него самым первым шагом», – отмечает он.

Когда мастер должен быть еще и очень терпеливым

Особенное место в проекте заняли занятия для детей с особыми образовательными потребностями.

Айзада Рахымжанова представляет себя сначала как поэт и член Союза писателей Казахстана. Но тут же добавляет: самое главное для нее – то, что она мама двух особенных детей.

Когда женщина узнала, что в «Школе национального ремесла» предусмотрено отдельное направление для таких ребят, решение участвовать приняла сразу.

«Для меня это стало большой поддержкой и большой возможностью для наших особенных детей. Вы знаете, что работать с детьми с аутизмом непросто. Я хочу отдельно сказать о нашем наставнике, который с терпением относился к каждому действию ребенка, уделял им внимание, следил за ними и обучал. Потому что при работе с нашими детьми не каждому наставнику хватает выдержки и терпения», – рассказывает Айзада Рахымжанова.

Она признается, что за несколько недель особенно оценила отношение педагогов к детям.

«За эти три недели, почти месяц занятий, я восхищалась терпением и большим сердцем нашего наставника. Хочу выразить огромную благодарность. И я очень рада тому, как команда Qazaq Creative смогла найти подход к каждому ребенку, как тепло их здесь приняли. Хочется, чтобы такие инициативы продолжались и чтобы проекты, поддерживающие наших особенных детей, развивались дальше», – говорит она.

За три дня научилась делать украшения

Еще одна участница – Айша Барманбек. Ей 11 лет. На вопрос о занятиях она рассказывает, что за несколько дней успела освоить создание украшений.

«Мы делали серьги и другие изделия. Я научилась этому за три дня. Учителя полностью мне помогали, но я старалась делать и сама. За эти три дня я поняла, как создаются такие изделия, и теперь смогу сделать их снова», – говорит Айша.

Три дня – небольшой срок. Но Айша уже уверенно рассказывает, как создаются украшения, другие участники рассуждают о композициях и орнаментах, а рядом преподаватели помогают детям с последними деталями выставочных работ.

Выставка закончилась, ремесло остается

На церемонию приехали дети из разных городов и областей страны вместе с родителями и наставниками. Десять лучших учителей-мастеров получили сертификаты за вклад в развитие этого направления – их наградила Аида Балаева.

Но, пожалуй, самые теплые моменты происходили уже не на сцене.

Некоторые дети подошли к своим мамам и вручили им изделия, которые сделали во время обучения. Украшения, небольшие поделки и другие работы, над которыми они трудились на занятиях, в этот день стали подарками самым близким людям.

Кто-то из мам сразу примерял украшение, кто-то долго рассматривал работу ребенка, а сами юные мастера с гордостью объясняли, как и из чего ее сделали. И в этот момент выставочные экспонаты переставали быть просто итоговыми работами проекта – они становились вещами с личной историей.

По залу дети водили родителей от одной работы к другой, показывали свои картины, вспоминали, сколько занятий потребовалось на верблюда из войлока или первое украшение. Учителя рассказывали о техниках, которые десятилетиями передавались от старших к младшим.

Здесь национальное ремесло не выглядело чем-то музейным и застывшим. Его можно было потрогать, примерить, подарить маме и забрать с собой домой.

И, возможно, именно в этом главный результат «Школы национального ремесла»: традицию детям не просто показали. Им дали ее в руки – а они понесли ее дальше.