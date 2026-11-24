Около 400 предпринимательниц и самозанятых женщин из разных городов Казахстана ожидали организаторы юбилейного, десятого форума UMAI ANA, который прошел 24 ноября в Астане. Пока на сцене обсуждали стратегии развития бизнеса на 2027 год, на выставочных площадках участницы знакомились, обменивались опытом и представляли продукцию собственного производства. Авторские учебники по казахскому языку, картины с национальными мотивами, изделия ручной работы – за каждым проектом своя история. Чем живут казахстанские предпринимательницы и как превращают свои идеи в бизнес – в фоторепортаже BAQ.KZ.

Женщины, которые создают

Деловые знакомства, разговоры о бизнесе, обмен контактами и обсуждение новых проектов. Юбилейный форум UMAI ANA объединил женщин с совершенно разным профессиональным опытом.

Предпринимательницы, общественные деятели, педагоги, мастера прикладного искусства и руководители компаний собрались на одной площадке, чтобы поделиться опытом, обсудить возможности развития бизнеса и выстроить планы на предстоящий год.

Особое внимание привлекла выставка-ярмарка «Сделано мамой». Здесь можно было познакомиться непосредственно с авторами проектов, рассмотреть их работы, узнать стоимость продукции и услышать историю создания собственного дела.

Деловая атмосфера форума сочеталась с живым общением. Пока одни участницы обсуждали предпринимательские стратегии, другие знакомились с продукцией казахстанских производителей и рассказывали о своих проектах.

Четыре года, десять форумов и восемь тысяч женщин

За четыре года работы частный фонд «Сообщество ярких предпринимательниц Казахстана UMAI», по данным организаторов, охватил около восьми тысяч женщин. Это участницы форумов и других мероприятий, направленных на развитие предпринимательства.

Основательница форума Жамиля Эрназарова рассказала корреспонденту BAQ.KZ, что главной темой юбилейного мероприятия стала стратегия жизни женщины UMAI в 2027 году.

«Мы хотим, мы организаторы форума, чтобы женщины в конце дня сегодня ушли с готовыми решениями для своей жизни, для своего бизнеса, с пониманием, каким должен быть их бизнес в 2027 году и какими должны быть они», – рассказала Жамиля Эрназарова.

По ее мнению, в Казахстане на протяжении многих лет формируется благоприятная среда для развития малого бизнеса. Однако препятствия, с которыми сталкиваются предпринимательницы, зачастую связаны с внутренними установками, страхами и сложностями совмещения собственного дела с семьей и заботой о здоровье.

Эрназарова также отметила, что сегодня для женщин доступны различные программы поддержки со стороны государства, национальных и частных компаний. При этом все больше полезной информации появляется в открытом доступе, позволяя начинающим предпринимательницам самостоятельно изучать инструменты развития бизнеса.

«Вдохновляют, конечно, сами наши казахстанские женщины, потому что они уникальны. У казахстанской женщины огромный потенциал», – рассказала Эрназарова.

Сделано мамой: бизнес, который можно рассмотреть в деталях

Одной из самых интересных площадок юбилейного форума стала выставка-ярмарка «Сделано мамой».

Здесь представлены изделия ручной работы, авторские картины, образовательные пособия и другие проекты казахстанских предпринимательниц.

Выставка позволила увидеть другую сторону форума. Если со сцены говорили о стратегиях, финансовой самостоятельности и возможностях развития, то у выставочных стендов можно было познакомиться с женщинами, которые уже воплотили свои идеи в жизнь.

Одни пришли в предпринимательство после десятилетий работы по специальности, другие нашли себя в творчестве. Кто-то превратил накопленный профессиональный опыт в собственный продукт, а кто-то сделал любимое занятие основным делом своей жизни.

Корреспондент BAQ.KZ познакомилась с несколькими участницами выставки.

Двадцать лет у школьной доски: как педагог из Павлодара создала собственные учебники

Среди представленных на выставке проектов – авторские учебники по изучению казахского языка для русскоговорящих детей.

Их создательница – Алмара Оспанова из Павлодара. За ее плечами 20 лет работы учителем казахского языка и литературы. Последние три года она развивает собственный образовательный центр IQ.

Идея создания учебников возникла из практической необходимости. Открыв образовательный центр, педагог столкнулась с нехваткой подходящих учебных материалов для развития разговорного казахского языка.

«И тогда пришла идея написать свою авторскую работу по изучению казахского языка. Самым легким методом, по ступенькам, чтобы дети легко освоили казахский язык», – рассказала Алмара Оспанова.

Предпринимательница открывает учебник и подробно объясняет принцип своей методики. Пособие состоит из двух частей с постепенным усложнением материала.

Обучение начинается с алфавита и правильного произношения букв. Затем дети переходят к изучению базовой лексики, объединенной по темам.

Например, при изучении темы «Семья» ребенку предлагают освоить 20 существительных, 10 прилагательных и 10 глаголов. Для закрепления материала предусмотрены специальные упражнения, которые автор включила непосредственно в учебник.

«В конце дети учатся разговаривать на казахском языке, вступать в диалоги, говорить свои мысли», – пояснила педагог.

При разработке пособий Оспанова учитывала пожелания родителей. Сегодня по ее авторской методике занимаются дети от шести лет. После запуска онлайн-обучения интерес к учебникам начали проявлять и взрослые.

Так двадцатилетний педагогический опыт стал основой собственного образовательного проекта, направленного на популяризацию государственного языка.

Национальный колорит и картины, которые меняют образы

У другого выставочного стенда – совершенно иной мир. Здесь через искусство рассказывают о казахской культуре, национальных головных уборах и традиционных символах.

Свои авторские работы на форуме представила Акмарал Бахитова, уроженка Уральска.

Показывая картины, мастерица объясняет значение отдельных элементов. В ее работах можно увидеть образы тақии и тумара. Особенность некоторых произведений заключается в возможности менять композицию, создавая новые образы.

За творческими проектами Бахитовой – 21 год преподавательской деятельности в университете. Сегодня она проводит индивидуальные занятия, обучает детей в творческой студии и организовывает мастер-классы.

Несмотря на многолетний опыт работы в университете, сегодня она выбирает самостоятельную творческую деятельность.

«Заниматься своим творчеством», – рассказала она.

Собственный бизнес часто ассоциируется со свободным графиком и возможностью самостоятельно распоряжаться временем. Однако реальность, как показывает опыт участницы форума, может выглядеть совершенно иначе.

Рабочий день Акмарал Бахитовой начинается в шесть-семь часов утра и порой продолжается до глубокой ночи. Даже работая на себя, она иногда посвящает своему делу по 10–12 часов в сутки.

При этом материнство предпринимательница не считает препятствием для профессионального роста. Напротив, по ее мнению, появление детей открывает перед женщиной новые направления для развития и творчества.

«Материнство, наоборот, дает нам каждый раз новые интересные возможности или даже интересные направления. С материнством женщина даже и развивается быстрее. Оно как двигатель даже прогресса», – поделилась она.

На вопрос о том, что бы она посоветовала начинающим предпринимательницам, Бахитова ответила коротко:

«Ничего не бояться и идти вперед», - добавила Бахитова.

С какой суммы начинается собственный бизнес?

В рамках форума корреспондент BAQ.KZ также провела блиц-опрос среди казахстанских предпринимательниц.

С какой суммы они начинали свое дело? Что предпочитают – стабильную зарплату или собственный бизнес? Мешает ли материнство карьерному росту? Что посоветовать женщинам, которые хотят заняться предпринимательством, но пока не решаются?

Эти вопросы позволили взглянуть на женское предпринимательство через личный опыт участниц форума.

За красивой продукцией, собственными проектами и возможностью самостоятельно распоряжаться своим временем стоят годы работы, профессиональный опыт и готовность брать на себя ответственность за развитие своего дела.

Юбилейный форум UMAI ANA объединил на одной площадке женщин с разными профессиями, жизненными обстоятельствами и предпринимательским опытом.

Пока со сцены звучали рекомендации по развитию бизнеса и формированию личной стратегии на 2027 год, на выставке уже можно было увидеть результаты воплощенных идей.

В руках одной предпринимательницы – авторский учебник, созданный на основе двадцатилетнего педагогического опыта. У другой – картины, через которые она передает национальную культуру. За каждым таким проектом – своя история профессионального становления.

Именно эти женщины и их работы стали центральными героями нашего фоторепортажа. Их истории показывают, насколько разнообразным может быть казахстанское предпринимательство и как накопленные знания, профессиональные навыки и творчество становятся основой собственного дела.

Информационным партнером юбилейного, десятого форума женщин Казахстана UMAI ANA выступил QAZCONTENT.