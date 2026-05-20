"Сделано руками мамы": женщины-предпринимательницы представили свои бренды на форуме "UMAI"

В Астане в рамках IX Казахстанского форума женщин "UMAI" прошла выставка "Сделано руками мамы". Свои изделия представили 73 предпринимательницы и мастерицы: дизайнеры одежды, художницы, ремесленницы и авторы локальных брендов. Корреспондент BAQ.KZ пообщалась с участницами выставки и узнала, как женщины развивают свое дело, совмещают бизнес с материнством, создают рабочие места, сохраняют национальные мотивы и продвигают идеи осознанного потребления.

Национальный стиль, ручная работа и женское сообщество

Дизайнер-модельер Айя Киргизбаева представила на выставке изделия ручной работы: вязаные игрушки, украшения в национальном стиле, тюбетейки и авторские аксессуары. По ее словам, она занимается дизайном одежды уже более 15 лет, а ее коллекции ранее показывали в Москве, Новой Зеландии и Азербайджане.

"Я дизайнер одежды, у меня высшее образование. Мои коллекции представлялись в Москве, Новой Зеландии, Азербайджане, также на Казахстанской неделе моды. Здесь, на выставке "UMAI", я представляю изделия ручной работы: вязаные игрушки, украшения в национальном стиле, тюбетейки. Все это сделано вручную", – рассказала она.

По словам Айя Киргизбаевой, такие площадки помогают не только продавать изделия, но и развиваться профессионально.

"Здесь сообщество женщин, которые стремятся к успеху и развитию своего бизнеса. Даже общение с самими ремесленниками дает многое: узнаешь новое, видишь тенденции, понимаешь, что сейчас актуально. Сам форум интересен тем, что каждый год меняются спикеры. Они дают именно те знания, которые нужны современной женщине. Я присутствую на форуме второй раз, и для меня это важная площадка", – отметила дизайнер.

"Мы хотим, чтобы люди носили культуру каждый день"

Дизайнер Зарина Жанабаева представила бренд повседневной одежды с вышивкой национальных орнаментов. В ассортименте – футболки, толстовки, свитшоты и лонгсливы из стопроцентного хлопка. Все изделия бренд производит самостоятельно в небольшом цехе в Астане.

"Мы представляем бренд, в котором создаем базовые повседневные вещи: футболки, толстовки, свитшоты, необычные лонгсливы с вышивкой орнаментов. Полностью все изделия шьем сами из стопроцентного хлопка. Ткань не скатывается и не садится после стирки. Уже более трех лет я этим занимаюсь. У нас есть небольшой цех в Астане, где мы сразу и шьем, и продаем", – рассказала предпринимательница.

Особенность бренда – не только в дизайне, но и в смыслах. К каждому изделию подбираются орнаменты, а покупателям дают открытку с объяснением их значения.

"На каждое изделие мы отдельно подбираем орнаменты, смыслы и значения. При покупке мы кладем вещь в брендированный пакет и прикрепляем открытку, где написано значение орнаментов, вышитых на изделии. Наша миссия – развивать производство в Казахстане, создавать рабочие места и популяризировать нашу культуру в повседневной одежде. Чтобы люди каждый день могли ходить в футболках, но при этом носить красивые орнаменты, которые несут нашу культуру", – сказала Зарина Жанабаева.

По словам предпринимательницы, форум "UMAI" для нее – это не только ярмарка, но и возможность найти единомышленниц.

"Как участница я уже несколько раз приходила на форум. Это комьюнити, знакомства. Я познакомилась с блогерами, с другими девушками, мы потом продолжили общаться. Это еще и возможность плодотворно провести время, послушать полезных спикеров, записать инсайты и применить их в бизнесе", – поделилась она.

Бизнес, дети и вечная нехватка времени

У бренда Зарины Жанабаевой уже есть команда. В цехе работают швеи, закройщик, вышивальщица, менеджер, SMM-специалист, таргетолог. Всего, по ее словам, в проекте заняты около 10 женщин. Но даже при наличии команды предпринимательница остается лицом своего бренда и продолжает лично участвовать во многих процессах.

"Мой бизнес – это мое лицо. Даже если есть продавцы, швеи, менеджер, SMM-специалист, я все равно вовлечена. Без меня сложно: нужно выходить в сторис, снимать рилсы, общаться с аудиторией. Бизнес все равно держится на моем участии", – рассказала она.

Одной из главных трудностей для женщин в бизнесе она называет совмещение предпринимательства и материнства.

"Даже сегодня, чтобы приехать на форум, мне пришлось брать с собой двоих детей. Нужно было приехать очень рано, занять место, все расставить. Детей в садик принимают только с восьми, а приехать нужно было уже к 7:30. Потом мне нужно успеть забрать их до пяти часов, потому что садик закрывается. Моя предпринимательская жизнь длится до 16:30, потом я забираю детей – и все, работать уже почти невозможно", – рассказала Зарина Жанабаева.

По ее словам, эта проблема особенно остро ощущается в выходные и праздничные дни, когда нет детских садов и няни тоже недоступны.

"Когда дети болеют, я тоже с ними. На ярмарках часто стою вместе с детьми, на работу тоже приходится брать их с собой. Самое тяжелое для меня – не сам бизнес, а именно постоянная организация времени с детьми. Одному ребенку три года, другому пять. Они маленькие, им нужно внимание. Уже не говоря о быте, готовке, уборке, поздних ночах и ранних подъемах", – поделилась предпринимательница.

Несмотря на трудности, она планирует развиваться дальше и говорит, что такие форумы помогают находить контакты, слушать спикеров и применять новые идеи в деле.

Украшения как оберег

На выставке также были представлены работы художницы-прикладницы Акмарал Бахитовой. Ее картины, броши и платки объединяет национальная символика. Каждое изделие имеет свое значение – от защиты и счастья до достатка и удачи.

"Здесь представлены работы Акмарал Бахитовой. Это ее картины, некоторые из них она переносит на платки. Каждая брошь имеет свое значение. Ласточка – символ счастья. Тумар – защита. В тумаре есть символ единства. Қошқар мүйіз – символ достатка и богатства. Асық – на удачу. Раньше путник брал с собой асык, чтобы удача всегда была рядом", – рассказала представительница художницы Гаухар Касимова.

По словам Касимовой, главная идея работ Акмарал Бахитовой – соединить красоту, оберег и национальный смысл.

"Все изделия созданы с любовью и душой. Каждая картина имеет глубокое значение. Основная идея – защита, оберег и украшение любого пространства", – отметила она.

Творческая студия, где поддерживают мастериц разных возрастов

На выставке была представлена и творческая студия, объединяющая разных мастеров. Здесь можно было увидеть украшения ручной работы, изделия из дерева, браслеты, серьги, шопперы, авторские блокноты, скетчбуки и брелки, созданные детьми.

Основательница студии Евгения Шишова рассказала, что проект делает акцент именно на ручной работе, а не на перепродаже готовых товаров.

"У нас представлено несколько мастеров. Все украшения и изделия сделаны вручную. Например, у мастера Маргариты 15 лет стажа. Каждый цветочек, каждый лепесточек, каждая косичка – все сделано руками. Наша студия ориентируется на ручную сборку. Мы не хотим перепродавать готовые изделия, нам важно, чтобы мастера создавали их сами", – рассказала она.

Студия поддерживает мастериц разных возрастов и профессий. Среди них есть музыканты филармонии, иногородние мастерицы и даже дети.

"Мы даем возможность заработать разным мастерицам. У нас есть музыканты филармонии, есть ученица первого класса, которая делает брелки со стразами. Мы их тоже берем на реализацию. Даже детям помогаем подзаработать. Есть мастерицы из других городов, например из Щучинска. Одна из них делает украшения из растений и бабочек, погружая композиции в эпоксидную смолу", – поделилась Евгения Шишова.

Помимо продажи изделий, студия проводит мастер-классы, дни рождения и творческие мероприятия.

"Мы за оригинальность, за настоящую ручную работу и за поддержку мастериц разного возраста и разных возможностей. Нам важно, чтобы у женщин была площадка, где они могут показать свое творчество и получить доход", – отметила Шишова.

Вторая жизнь вещей и осознанная мода

Особое внимание на выставке привлек эко-бренд, который представила Алена Сикорская. Бренд работает с идеей осознанного потребления: перерабатывает одежду и создает из нее новые дизайнерские образы.

"Мы являемся эко-брендом. Мы делаем вещи с заботой о природе, перерабатываем одежду и даем ей вторую жизнь. Работаем с компанией, которая занимается сбором вещей по городу. Вещи проходят обработку, очистку, стирку, обработку паром и озонацию. После этого мы как дизайнеры создаем из них новые образы", – рассказала Алена Сикорская.

По ее словам, модели бренда универсальны: они подходят людям разных размеров, а также мужчинам и женщинам.

"Наши модели уникальны тем, что они подходят практически всем. У нас нет жесткой размерной линейки от 40 до 58 – вещи могут подойти разным людям. Мы делаем их гендерно свободными и сезонно свободными. Каждая модель уникальна, повторов мы не делаем", – отметила дизайнер.

Бренд уже участвовал в показах в Грузии, Казахстане, Москве и Санкт-Петербурге. По словам Алены Сикорской, интерес к осознанной моде растет, потому что люди начинают понимать: избыток одежды тоже наносит вред экологии.

"Раньше часто говорили, что большой урон экологии наносит пластик. Сейчас все чаще говорят и о том, что мы слишком много потребляем одежды. На самом деле одежда – это тоже большая угроза экологии. Мы немного сокращаем углеродный след, используя материалы повторно. Когда-то на эти вещи уже были потрачены человеческий и природный ресурсы, и очень тяжело видеть, как все это бездумно уходит на мусорку", – сказала она.

Алена Сикорская считает, что людям важно разумнее относиться к покупкам.

"Мы часто приходим в торговый центр и покупаем что-то просто для галочки – себе, детям. Потом открываем шкаф и видим вещи, которые почти не носили. Хорошо, если их можно кому-то передать. А если нет, люди несут одежду на мусорку. Бывает, подходишь и видишь груды вещей. Нам всем нужно немного разумнее подходить к потреблению", – подчеркнула она.

По ее словам, форум "UMAI" помогает бренду рассказывать о своей философии широкой аудитории.

"Для нас такие форумы – это возможность рассказать о бренде, познакомиться с людьми и объяснить, чем мы занимаемся. Когда мы только начинали говорить, что это вещи, которые когда-то были в употреблении, люди удивлялись: “А это кто-то носил?” Особенно для Казахстана это было непривычно. Но вещи проходят обработку, и это нормально. Сейчас люди стали больше открываться идее разумного потребления. Если подойти к этому с творчеством и креативом, можно дать материалу вторую жизнь", – рассказала Алена Сикорская.

Выставка "Сделано руками мамы" стала одной из самых теплых частей форума "UMAI". Здесь предпринимательство было видно не через сухие цифры, а через конкретные истории: мамы, которая приезжает на ярмарку с детьми; дизайнера, развивающего локальное производство; художницы, вкладывающей в броши национальные символы; мастерицы, которая превращает старую одежду в новые образы; студии, где поддерживают даже детское творчество. Эти женщины рабочие места, сохраняют ремесла, переосмысливают национальную культуру, учат людей осознанному потреблению и доказывают: малый бизнес может начинаться с рук, идеи и большого желания быть полезной. Именно поэтому выставка на форуме "UMAI" стала не просто торговой площадкой. Она показала, что за каждым изделием стоит женская история.