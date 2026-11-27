Казахстанские компании всё чаще оказываются в одних списках с мировыми гигантами. Строители из Астаны вошли в топ-250 крупнейших подрядчиков планеты, титан из Усть-Каменогорска летает в самолётах Boeing и Airbus, а сервис, который создают в Алматы, стал единорогом. Казахстанские медь и цинк входят в мировую десятку, а хромовая руда в тройку.

Все эти компании выросли на казахстанском рынке и уже отсюда вышли на мировой уровень. BAQ.KZ разобрал истории, которые доказывают, что казахстанский бизнес способен играть на равных с мировыми лидерами.

Строители, единственные в Центральной Азии

Американское отраслевое издание Engineering News-Record каждый год составляет рейтинг 250 крупнейших подрядчиков мира по выручке от зарубежных проектов. В 2026 году в него впервые вошла казахстанская компания BI Group, она заняла 224-е место. Из Центральной Азии в списке больше никого нет.

Соседи по таблице солидные. В рейтинг попали компании из 31 страны. Больше всего в нём китайских подрядчиков, их 75, у Турции 48 компаний, у США 41. Первые строчки занимают испанская ACS Group с немецкой Hochtief и французские VINCI и Bouygues. Общая выручка всех 250 компаний за год выросла на 9,7% и достигла 550,6 млрд долларов.

В общем рейтинге того же издания, где учитывают стройки и дома, и за рубежом, казахстанский холдинг на 131-м месте. По данным компании, годом ранее она была на 163-й позиции. Зарубежные проекты холдинг ведёт с 2020 года в Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ и США, но главным рынком остаётся Казахстан.

«Казахстан был и остается нашим основным рынком и главным приоритетом. Здесь за более чем 30 лет работы мы накопили опыт и экспертизу, которые позволяют нам уверенно представлять строительную отрасль Казахстана за рубежом», – отметил исполнительный директор холдинга Ернар Жанадил.

Титан для мировой авиации

Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат входит в число крупнейших в мире вертикально интегрированных производителей титана с полным циклом, от добычи сырья до готовой продукции. На предприятии работают больше 2 000 человек, оно выпускает 14 видов титановых сплавов. Вся продукция уходит на экспорт, среди покупателей США, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия.

По данным комбината, на него приходится 11% мирового рынка титана и 18% рынка титана для авиакосмической отрасли. В июне Правительство оценило долю казахстанского титана в мировой авиакосмической отрасли примерно в 20%. Комбинат является одобренным поставщиком для ведущих мировых производителей, среди них Boeing, Airbus, Safran и Rolls-Royce.

Место Казахстана в мире подтверждает и американская статистика. По данным Геологической службы США, в 2025 году Казахстан произвёл около 16 000 тонн титановой губки, это 4-е место в мире после Китая, Японии и России. Мощности казахстанского производства доклад оценивает в 26 000 тонн в год.

Казахстанский титан нужен и самим США. Своей титановой губки в Америке с 2024 года не выпускают, последний завод в штате Юта закрылся, и страна полностью зависит от импорта. По оценке ведомства, в 2025 году США завезли около 44 000 тонн губки, больше, чем в рекордном 2023 году. С января по июль Казахстан обеспечил 13% этих поставок, столько же Саудовская Аравия, ещё 73% пришлось на Японию.

В докладе отмечено, что большая часть титана в США идёт на авиакосмическую отрасль.

Медь: KAZ Minerals и «Казахмыс» вывели Казахстан в мировую десятку

Медь, благодаря которой Казахстан вошёл в мировую десятку, добывают в основном две компании. KAZ Minerals в 2025 году выпустила 370 тыс. тонн меди. На её руднике Актогай в области Абай за год переработали рекордные 62 млн тонн руды. По данным «Казахмыса», группа занимает 20-е место в мире по выпуску меди в концентрате и 12-е по производству черновой и катодной меди.

В итоге, по данным Геологической службы США, в 2025 году Казахстан добыл 710 тыс. тонн меди и разделил девятое место в мире с Индонезией. Впереди Чили, Конго, Перу, Китай, Россия, США, Замбия и Австралия.

Цинк: ещё одна позиция в мировой десятке

KAZ Minerals в 2025 году увеличила выпуск цинка в концентрате на 26%, до 54 тыс. тонн. По данным Геологической службы США, Казахстан в 2025 году добыл 360 тыс. тонн цинка и занял девятое место в мире, между Россией и Швецией.

Хром: третье место в мире благодаря «Казхрому»

Почти весь казахстанский хром добывает «Казхром», который входит в группу ERG. По данным компании, в 2024 году она добыла больше 6 млн тонн руды, а добыча всей страны, по оценке Геологической службы США, составила 6,1 млн тонн. Основная площадка находится в Хромтау, это Донской ГОК, одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды, там работают больше 8 тыс. человек. В 2024 году здесь открыли шахту «Болашак» мощностью 7,5 млн тонн руды в год, добыча идёт на глубине до 1 200 метров.

По данным Геологической службы США, в 2025 году Казахстан добыл 7 млн тонн хромовой руды и занял третье место в мире после ЮАР и Турции. По запасам, по оценке ведомства, страна уступает только ЮАР. Казахстанский феррохром нужен американским металлургам. С 2021 по 2024 год Казахстан обеспечил 24% его импорта в США, больше поставляла только ЮАР.

В июле 2025 года Актюбинский завод ферросплавов «Казхрома» установил мировой рекорд. На печи №43 за один цикл получили 177 тонн высокоуглеродистого феррохрома, а обычно такая печь даёт от 50 до 60 тонн. Рекорд зарегистрировала World Book of Records.

Сталь: Qarmet вывел Казахстан вперёд Швеции и Аргентины

Почти всю казахстанскую сталь выплавляет комбинат Qarmet в Темиртау, в 2025 году он выпустил около 3,8 млн тонн. По данным Всемирной ассоциации стали, всего Казахстан выплавил 4,3 млн тонн и занял 32-е место в мире, следом идут Аргентина и Швеция по 4 млн тонн.

2 ноября 2026 года во время поездки в Темиртау Президент Касым-Жомарт Токаев посетил конвертерный цех Qarmet и встретился с металлургами. Главе государства показали, как обновили два конвертера, в которых чугун перерабатывают в сталь.

Уголь из Экибастуза

По данным обзора World Energy Review 2026 итальянской энергетической компании Eni, Казахстан занял девятое место среди крупнейших производителей угля в мире и показал самый быстрый рост среди стран первой десятки. В 2025 году добыча выросла на 6,7%, до 106 млн тонн, при том что мировая добыча за год немного снизилась.

Главная угольная площадка страны находится под Экибастузом. Это разрез «Богатырь», на него приходится около 40% всего казахстанского угля. В 1985 году здесь добыли 56,8 млн тонн, и разрез попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире. По данным Global Energy Monitor, сегодня его мощность составляет 40 млн тонн в год, а запасы оцениваются в 1,2 млрд тонн.

Банк в топ-300 мира

Британский журнал The Banker из группы Financial Times с 1970 года составляет рейтинг тысячи крупнейших банков мира. Главный показатель здесь капитал первого уровня, то есть собственные деньги банка, которыми он отвечает по обязательствам в кризис. В 2026 году аналитики журнала изучили отчётность почти 2 000 банков из 106 стран, а порог входа в список вырос до 676 млн долларов.

Halyk Bank поднялся на 271-е место и стал единственным банком Казахстана в топ-300. Его капитал первого уровня достиг 6,8 млрд долларов, это рост больше чем на 19% за год. Годом ранее банк был на 291-й строке. По данным Halyk, всего в мировую тысячу в этом году вошли шесть банков Казахстана, на один больше, чем годом ранее.

Верхушка рейтинга почти целиком азиатская. Первые четыре места у китайских ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China, американский JP Morgan Chase на пятом.

Единорог с алматинской командой

Сервис для создания видео с помощью искусственного интеллекта Higgsfield вошёл в топ-50 самых посещаемых веб-сервисов генеративного ИИ в мире. Это часть шестого выпуска рейтинга Top 100 Gen AI Consumer Apps венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z). Фонд выпускает его с сентября 2023 года и ранжирует сервисы по числу уникальных посещений в месяц. Рядом с Higgsfield в списке ChatGPT, Gemini, Claude, Canva и Midjourney.

В январе 2026 года стартап получил оценку в 1,3 млрд долларов и стал единорогом, так называют частные компании дороже миллиарда долларов. Штаб-квартира компании в Сан-Франциско, а инженерная и производственная команды работают в Алматы. В сентябре 2026 года выручка сервиса в годовом исчислении превысила 1 млрд долларов, примерно через 18 месяцев после запуска продукта в марте 2025 года.

Лучшая авиакомпания региона

Рейтинг Skytrax называют «Оскаром» в мире авиации. Его составляют по опросу пассажиров, которые сами оценивают перевозчиков. Опрос 2026 года шёл с сентября 2025 по август 2026 года, пассажиры больше чем 100 национальностей оценили свыше 300 авиакомпаний.

В мировом рейтинге World's Top 100 Airlines 2026 у Казахстана сразу две авиакомпании. Air Astana заняла 35-е место и поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Это лучший результат среди перевозчиков Центральной Азии и СНГ. Лоукостер FlyArystan за год поднялся с 87-го на 79-е место.

Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ Air Astana признали в 15-й раз. FlyArystan четвёртый год подряд становится лучшей бюджетной авиакомпанией региона.

Игра из Алматы, которую ждал весь мир

Казахстанский бизнес заметен и в творческих индустриях. Алматинская студия Cyber Temple, участник технопарка Astana Hub, выпустила игру DarkSwitch. Это градостроительная стратегия в мире дарк-фэнтези, где игрок строит город вокруг гигантских деревьев. Ещё до релиза игра вошла в топ-5 самых ожидаемых проектов недели в своём жанре и заняла 8-е место среди всех ожидаемых ситибилдеров в мире. Больше 230 тысяч пользователей добавили её в списки ожидания.

Музыку к игре написал японский композитор Акира Ямаока, автор саундтреков популярной серии Silent Hill. Над игрой работала международная команда из больше чем 50 специалистов, больше половины из них казахстанцы.

«Мы вложили в DarkSwitch много души, времени и сил. Более четырёх лет работали над игрой, и уже сейчас видим обратную связь. Быть на 5-м месте в разделе Upcoming Releases на SteamDB за несколько дней до релиза – это сильный результат», – рассказал основатель и CEO студии Алексей Назаров.

Игра рассчитана на мировой рынок и уже переведена на шесть языков, среди них английский, французский, немецкий и китайский. Студия работает и над казахской версией. Для команды важно, чтобы геймеры по всему миру каждый раз при скачивании игры видели флаг Казахстана.

Что это значит для Казахстана

Строительство, металлургия, добыча угля, банки, авиация, искусственный интеллект и видеоигры. Отрасли разные, но путь у компаний похожий. Все они выросли в Казахстане, здесь накопили опыт и уже с ним вышли на мировой рынок, где соревнуются с компаниями из Китая, США, Европы и Японии.

Долгое время Казахстан в мире знали прежде всего по нефти и урану. Подборка показывает другую картину. В мировые списки попадают и компании, которые продают знания, сервис и технологии. Строители вывозят за рубеж не сырьё, а умение управлять крупными стройками. Металлурги отправляют на экспорт не руду, а готовые слитки и сплавы. Алматинские разработчики делают продукты, которыми пользуются по всему миру.

Эти рейтинги трудно купить или «нарисовать». The Banker берёт данные из аудированной отчётности банков. Engineering News-Record ранжирует подрядчиков по реальной выручке. Skytrax строит рейтинг на опросе пассажиров, и авиакомпании не платят за участие или регистрацию. Места стран по добыче металлов публикует Геологическая служба США, по выплавке стали Всемирная ассоциация стали. Попасть в такие списки значит пройти независимую проверку по тем же правилам, что и мировые лидеры.

То же с доверием покупателей. Чтобы поставлять титан Boeing и Airbus, комбинат должен пройти сертификацию у самих авиастроителей. Такой допуск получает лишь несколько стран мира, и Казахстан среди них.

Успех за рубежом даёт отдачу и дома. На титано-магниевом комбинате работают больше 2 000 человек, на Донском ГОКе больше 8 000, в KAZ Minerals больше 14 тысяч, в группе «Казахмыс» 34 тысячи. Больше половины команды, которая создала DarkSwitch, казахстанцы. Инженеры одного из самых быстрорастущих ИИ-сервисов работают в Алматы. Опыт, который компании получают на мировых рынках, остаётся в стране вместе с людьми.

Есть и эффект для имиджа страны. Когда инвестор видит казахстанские компании рядом с китайскими, американскими и европейскими гигантами, это аргумент в пользу Казахстана. Деловой климат такие истории показывают лучше любых презентаций.

Рост этих компаний связан и с условиями, которые для них создаёт государство. Для IT-компаний и студий вроде Cyber Temple работает технопарк Astana Hub с особым налоговым режимом. В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поставил цель встроить страну в мировое производство.

«Конечная цель – интеграция Казахстана в глобальные цепочки производства. Экспортная политика страны должна быть направлена на достижение этой же цели», – подчеркнул Глава государства.

Главное условие для роста бизнеса Президент сформулировал коротко.

«Между тем анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Места в рейтингах меняются каждый год, и удержать их сложнее, чем занять. Компании это понимают и вкладываются в рост. Например, у титано-магниевого комбината есть инвестиционная программа до 2033 года. Она включает 25 проектов общей стоимостью 255,5 млрд теңге, среди них строительство нового цеха по выпуску губчатого титана, который увеличит производственные мощности на 10 тыс. тонн в год.

Список казахстанских компаний в мировых рейтингах с каждым годом становится длиннее. Теперь вопрос не в том, может ли бизнес из Казахстана конкурировать на мировом уровне, а в том, сколько новых имён появится в рейтингах в следующем году.