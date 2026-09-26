«Сделано в Казахстане»: какую технику производят в стране

Сегодня казахстанское машиностроение не ограничивается производством автомобилей. В стране выпускают тракторы и комбайны, автобусы и грузовики, железнодорожные вагоны и локомотивы, электрическое оборудование, технику для нефтегазовой отрасли, а также стиральные и посудомоечные машины. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Как меняется машиностроение

Машиностроение является одним из важных направлений обрабатывающей промышленности Казахстана. В него входят автомобилестроение, производство сельскохозяйственной техники, железнодорожное машиностроение, выпуск электрооборудования и техники для нефтегазовой и других отраслей.

По данным QazIndustry, в 2024 году объём производства в машиностроении Казахстана превысил 4,6 трлн тенге. Это около 19% всего производства обрабатывающей промышленности.

Рост продолжился и в 2026 году. По данным Бюро национальной статистики, в январе–августе индекс физического объёма производства машиностроения составил 121,2%. Это означает рост на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие автомобили производят в Казахстане

Наиболее известным направлением отечественного машиностроения остаётся производство автомобилей.

В стране выпускают легковые автомобили, грузовики, автобусы и специальную технику. По данным правительства, сегодня работают 11 предприятий по производству автотранспортных средств.

В 2025 году в Казахстане произвели 171 тысячу автомобилей. На 2026 год запланирован выпуск 190 тысяч машин, включая 177 тысяч легковых автомобилей, 10 тысяч грузовиков и единиц специальной техники, а также 3 тысячи автобусов.

Среди крупных проектов последних лет — Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы и завод KIA Qazaqstan в Костанайской области. Их годовая производственная мощность составляет 120 тысяч и 70 тысяч автомобилей соответственно.

Общий объём инвестиций в эти два проекта составил 313,5 млрд тенге. На предприятиях создано 5 100 рабочих мест.

Производят ли в Казахстане автокомпоненты

Развитие автомобильной промышленности предполагает не только сборку готовых машин, но и производство комплектующих внутри страны.

В Казахстане выпускают автомобильные шины, аккумуляторы, сиденья, мультимедийные системы и колёсные диски. В частности, предприятие Tengri Tyres развивает производство шин. Также запущены проекты по выпуску автомобильных сидений и мультимедийного оборудования.

В дальнейшем планируется наладить производство пластиковых деталей, элементов салона, проводов, сидений, уплотнителей, деталей выхлопных систем и других компонентов.

При этом наличие сборочного производства в Казахстане не означает, что все детали автомобиля произведены внутри страны. Уровень локализации зависит от конкретного предприятия и вида продукции.

Сельскохозяйственная техника

Ещё одно важное направление — производство сельскохозяйственной техники.

В Казахстане выпускают тракторы, зерноуборочные комбайны, машины для обработки земли, прицепы и другое оборудование. В 2025 году производство сельхозтехники выросло на 22,3%.

За этот же год в стране произвели 1 236 зерноуборочных комбайнов — на 13,7% больше, чем в 2024 году. Основные предприятия отрасли сосредоточены в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В 2025 году часть произведённых в Казахстане зерноуборочных комбайнов экспортировали в Таджикистан, Грузию и Узбекистан.

Производство сельхозтехники не ограничивается крупными машинами. В стране также выпускают прицепы, навесное оборудование, системы орошения и технику для обработки почвы и посева.

Например, предприятие QILU Agro в Северо-Казахстанской области рассчитано на выпуск до тысячи единиц техники в год: 500 тракторов, 150 прицепов, 200 единиц навесного оборудования и 150 оросительных систем.

Локомотивы и вагоны

В Казахстане сформирована производственная база и для железнодорожного машиностроения. В стране выпускают локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, а также различное оборудование для железнодорожной отрасли.

В этой сфере работают совместные производства с международными компаниями Wabtec, Alstom и Stadler.

По данным QazIndustry, в железнодорожном машиностроении Казахстана работают более 60 предприятий, на которых заняты свыше 8,5 тысячи человек.

Объём производства продукции отрасли вырос со 104,5 млрд тенге в 2017 году до 734 млрд тенге в 2025 году. Только в 2025 году производство увеличилось на 22,5%, а доля железнодорожного машиностроения в общем объёме машиностроения достигла 13%.

Уровень локализации на предприятиях железнодорожного машиностроения в зависимости от вида продукции составляет от 30% до 90%.

Электрооборудование

Отдельным направлением является производство электротехнической продукции. В Казахстане выпускают трансформаторы, кабели, провода, аккумуляторы и другое оборудование.

В январе–ноябре 2024 года производство электрического оборудования составило 333,7 млрд тенге, увеличившись на 24,3% за год. Выпуск трансформаторного оборудования вырос на 28,4%, кабелей и проводов — на 14,2%, аккумуляторов — на 39,3%.

Эта продукция используется в энергетике, строительстве, транспорте и промышленности.

Оборудование для нефтегазовой отрасли

Казахстанские предприятия также производят оборудование для нефтегазовой и других промышленных отраслей. Среди продукции — насосы, клапаны, вентиляционные системы и другое оборудование.

В 2024 году объём производства нефтегазового машиностроения достиг 59,9 млрд тенге, увеличившись за год на 28,8%.

Бытовая техника

«Сделано в Казахстане» относится не только к тяжёлой промышленности. В стране производят телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, плиты и духовки.

В январе–мае 2026 года производство бытовой электротехники в Казахстане выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период также было налажено производство новых моделей автоматических стиральных и посудомоечных машин.

Среди основных предприятий отрасли — Silk Road Electronics в Караганде и Almaty Turmystyq Tehnika Zavody в Алматы.

При этом сборка бытовой техники в Казахстане не означает, что все её компоненты произведены внутри страны. Уровень локализации различается в зависимости от продукции.

Экспорт казахстанской техники

Часть продукции отечественного машиностроения поставляется на внешние рынки.

Казахстанские предприятия экспортируют автомобильные аккумуляторы, трансформаторное оборудование, кабели и провода. Сельскохозяйственная техника также имеет экспортный потенциал: в 2025 году казахстанские зерноуборочные комбайны поставлялись в Таджикистан, Грузию и Узбекистан.

При этом объёмы экспорта различаются по видам продукции. Для выхода на внешние рынки важны не только производственные мощности, но и качество, цена, соответствие техническим требованиям, возможности поставок и сервисное обслуживание.

Что означает «сделано в Казахстане»

Понятие «сделано в Казахстане» не означает, что все детали продукции произведены внутри страны.

Одни предприятия собирают в Казахстане готовые компоненты, другие самостоятельно производят часть деталей, третьи выпускают основную часть продукции внутри страны, импортируя отдельные комплектующие. Поэтому при оценке уровня производства важно учитывать не только количество готовой техники, но и долю отечественных компонентов.

Одной из задач отрасли остаётся постепенное увеличение количества компонентов, производимых внутри страны.

Какие задачи стоят перед отраслью

Объёмы казахстанского машиностроения растут. Положительная динамика отмечается в производстве автомобилей, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, электрического оборудования и бытовой техники.

При этом перед отраслью стоят задачи по расширению производства комплектующих, подготовке квалифицированных специалистов, повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

В 2026 году планируется дальнейшее увеличение производства автомобилей, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также бытовой техники. В частности, объём выпуска автомобилей планируется довести до 190 тысяч единиц.

Таким образом, сегодня в Казахстане производят широкий спектр техники — от автомобилей и комбайнов до локомотивов и бытовых приборов. Следующая задача отрасли — не только увеличивать объёмы производства, но и повышать долю казахстанских компонентов, осваивать новые технологии и расширять экспорт готовой продукции.