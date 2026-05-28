Сделка между США и Ираном остается под вопросом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не доволен условиями возможного соглашения с Ираном.

По его словам, переговоры продолжаются, однако окончательное решение еще не принято.

Во время заседания кабинета в Белом доме Трамп отметил, что Иран заинтересован в сделке и стремится к договоренности с США.

"Иран очень хочет заключить сделку. Пока этого не произошло. Мы пока не удовлетворены условиями, но либо добьемся нужного результата, либо доведем дело до конца", – сказал американский лидер.

Также Трамп вновь пригрозил возобновлением ударов по Ирану, если стороны не смогут договориться.

Тем временем иранское государственное телевидение IRIB сообщило подробности проекта неофициального соглашения между Тегераном и Вашингтоном. По данным телеканала, документ обсуждается через посредников и предусматривает вывод американских войск из региона, а также снятие ограничений с иранских портов.

В ответ Иран якобы должен восстановить объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив до уровня, который был до конфликта.

Кроме того, в сообщении говорилось, что Иран и Оман могут совместно контролировать движение гражданских судов в проливе. Военные корабли в соглашение не входят.

Однако Белый дом назвал эту информацию «полной фальсификацией» и опроверг сообщения иранского телевидения.

По данным IRIB, переговоры между сторонами продолжаются, но окончательные параметры соглашения пока не согласованы.