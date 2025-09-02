В Алматы предотвращена попытка незаконного вывоза гражданки Казахстана за границу с целью трудовой эксплуатации. Благодаря слаженным действиям прокуратуры города, Департамента КНБ, Интерпола и Посольства РК в Султанате Оман удалось вовремя вмешаться и вернуть женщину домой.

Как установили правоохранительные органы, казахстанка в течение длительного времени поддерживала связь с иностранкой, представившейся как "Ханифа". Та обещала ей привлекательную работу и "выгодные условия" в одной из стран Ближнего Востока. Поддавшись уговорам, женщина самостоятельно покинула страну, не поставив в известность даже своих родных.

Операция по спасению прошла стремительно: сразу по прибытии в международный аэропорт Омана пострадавшая была перехвачена, после чего экстренно возвращена в Казахстан.

Прокуратура города Алматы напоминает: предложения о работе за рубежом, особенно поступающие от сомнительных или незнакомых лиц, должны вызывать настороженность. Перед принятием таких решений необходимо тщательно проверять информацию и консультироваться с официальными органами, чтобы не попасть в ловушку торговцев людьми.