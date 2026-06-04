Сделка США и Ирана может состояться до конца недели, считает Трамп

Президент США Donald Trump заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном и не исключает достижения соглашения уже в ближайшие дни.

«Все идет хорошо», заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя процесс урегулирования разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

По его словам, исход переговоров пока остается неопределенным. Президент США отметил, что соглашение может быть достигнуто уже к концу текущей недели, однако не исключил и вариант, при котором стороны не смогут прийти к договоренности.

«Может быть ничего не будет. А может все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели», - сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что Иран «в теории близок к подписанию соглашения», не раскрыв дополнительных деталей возможной сделки. Переговоры между сторонами продолжаются.