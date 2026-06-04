Сделка США и Ирана может состояться до конца недели, считает Трамп
Сегодня 2026, 05:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 05:53Сегодня 2026, 05:53
141
Президент США Donald Trump заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном и не исключает достижения соглашения уже в ближайшие дни.
«Все идет хорошо», заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя процесс урегулирования разногласий между Вашингтоном и Тегераном.
По его словам, исход переговоров пока остается неопределенным. Президент США отметил, что соглашение может быть достигнуто уже к концу текущей недели, однако не исключил и вариант, при котором стороны не смогут прийти к договоренности.
«Может быть ничего не будет. А может все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели», - сказал Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что Иран «в теории близок к подписанию соглашения», не раскрыв дополнительных деталей возможной сделки. Переговоры между сторонами продолжаются.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 3 июня
- На лето запустят 4 дополнительных поезда Talgo по популярным направлениям
- В Костанае задержали руководителя городского отдела образования
- Найденного в мусорке младенца назвали Батыром
- Казахстан вошел в ТОП-30 стран с высоким уровнем использования ИИ