В ноябре 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 39 973 сделки купли-продажи жилья, что на 3,1% меньше, чем в октябре (41 259 сделок). Из общего числа операций 31 222 сделки пришлось на квартиры в многоквартирных домах, а 8 751 – на индивидуальные дома, передает BAQ.KZ.

Лидерами по количеству сделок остаются Астана (8 861 – 22,2%), Алматы (7 443 – 18,6%) и Карагандинская область (2 731 – 6,8%). Наименьшая активность зафиксирована в области Ұлытау – 339 сделок (0,8%).

По сравнению с октябрем наибольший рост количества сделок отмечен в Кызылординской (+19,7%), Костанайской (+19,5%) областях и области Жетісу (+14,2%), а наибольшее снижение – в Мангистауской (-17,7%), Акмолинской (-15,2%) и Атырауской (-12,7%) областях.

Сделки по квартирам в многоквартирных домах снизились на 4,1%, при этом наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры – 11 888 сделок. Продажи индивидуальных домов выросли на 0,4%, лидерами стали Кызылординская (+33,6%), области Жетісу (+25,4%) и Абай (+11,3%).

В годовом выражении количество сделок увеличилось на 1,4% по сравнению с ноябрем 2024 года. За январь–ноябрь 2025 года рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,3%.

Цены на жильё продолжают рост: за год стоимость нового жилья увеличилась на 15,5%, вторичного рынка – на 14,3%, арендная плата за благоустроенное жильё выросла на 11,9%. Наибольшее подорожание на первичном рынке зафиксировано в Алматы (+19,9%), Павлодаре (+19,6%) и Конаеве (+17,5%), на вторичном – в Алматы (+23%), Актобе (+19,4%), Павлодаре (+17,5%).

За месяц (ноябрь к октябрю) цены на новое жильё выросли на 2,5%, перепродажу квартир – на 2,8%, аренду – на 2,4%.

Эксперты отмечают, что несмотря на небольшое снижение числа сделок, рынок недвижимости Казахстана остаётся активным, а рост цен отражает сохраняющийся спрос и удорожание строительства.