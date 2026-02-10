В январе 2026 года рынок недвижимости Казахстана показал резкое снижение активности. По данным органов государственной регистрации, в стране было зарегистрировано 27 745 сделок купли-продажи жилья, из которых 6 020 пришлось на индивидуальные дома и 21 725 — на квартиры в многоквартирных домах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Сравнение с декабрем 2025 года (53 128 сделок) показывает спад на 47,8%. Лидерами по количеству сделок остаются Астана (5 375 — 19,4%), Алматы (5 191 — 18,7%) и Карагандинская область (2 241 — 8,1%). Наименьшая активность отмечена в области Ұлытау — всего 283 сделки (1%).

Снижение продаж наблюдалось во всех регионах страны. Наибольший спад зафиксирован в Павлодарской области (-68,1%), области Абай (-64%) и Северо-Казахстанской области (-57,3%).

Что касается сделок с квартирами, их число сократилось на 47,2%, составив 21 725 сделок. Основная доля продаж приходится на 1-комнатные квартиры — 8 247 сделок за месяц.

Продажи индивидуальных домов снизились на 49,6%, до 6 020 сделок. Лидеры по снижению — Абай (-65,7%), Актюбинская (-63,8%) и Западно-Казахстанская (-60,6%) области.

Сравнение с январём 2025 года показывает снижение числа сделок на 10,3%. При этом наибольший рост отмечен в Шымкенте (+32,2%), а наибольшее падение — в Западно-Казахстанской области (-32,4%).

Аналитики отмечают, что снижение активности связано с сезонным фактором, а также повышением цен на жильё, особенно на первичном рынке, что сдерживает спрос.