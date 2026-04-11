В Алматинской области сотрудники полиции предотвратили крупную незаконную сделку с ртутью – опасным химическим веществом. Сделка могла привести к серьёзным последствиям, передает BAQ.kz.

В ходе спецоперации при поддержке областной прокуратуры и ДКНБ задержали 28-летнего жителя Туркестанской области.

На месте изъяли более 3 килограммов ртути, хранившейся в стеклянной колбе.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Важно отметить, что ртуть – очень опасное вещество. Её пары могут вызывать серьёзные отравления, поражать нервную систему, а также накапливаться в организме и окружающей среде, нанося долгосрочный вред.