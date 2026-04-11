Сделку на продажу ртути за 100 млн тенге сорвали в Алматинской области
Изъято более 3 кг токсичного вещества.
Сегодня 2026, 08:11
Фото: Кадр из видео
В Алматинской области сотрудники полиции предотвратили крупную незаконную сделку с ртутью – опасным химическим веществом. Сделка могла привести к серьёзным последствиям, передает BAQ.kz.
В ходе спецоперации при поддержке областной прокуратуры и ДКНБ задержали 28-летнего жителя Туркестанской области.
На месте изъяли более 3 килограммов ртути, хранившейся в стеклянной колбе.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить обстоятельства происшествия.
Важно отметить, что ртуть – очень опасное вещество. Её пары могут вызывать серьёзные отравления, поражать нервную систему, а также накапливаться в организме и окружающей среде, нанося долгосрочный вред.
Самое читаемое
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Димаш Кудайберген объяснил, почему до сих пор не женат
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов
- «Казахстанскую Монику Беллуччи» проводили на пенсию в Мангистауской области
- Певец Димаш Кудайберген рассказал о пути артиста, семье и служении зрителю