Сделку на 19 млн тенге отменили: пенсионерке вернули дом в Кызылорде

Кызылординский городской суд признал недействительным договор купли-продажи дома 70-летней женщины. Суд установил, что сделка фактически использовалась для обеспечения займа, который получил ее сын, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как следует из материалов дела, в 2022 году дом жительницы Кызылорды был оформлен на другого человека по договору купли-продажи за 19 млн тенге.

Однако женщина заявила, что продавать жилье не намеревалась. По ее словам, ее сын взял деньги в долг, а дом должен был выступать обеспечением займа. Из-за возраста, а также проблем со слухом и зрением женщина считала, что у нотариуса подписывает документы о залоге недвижимости, а не о ее продаже.

После оформления сделки она еще 3,5 года продолжала жить в доме вместе с семьей, оплачивала коммунальные услуги и содержала жилье. При этом, как установил суд, новый собственник все это время домом не пользовался и не претендовал на него.

Впоследствии покупатель обратился в суд с требованием выселить женщину и членов ее семьи. В ответ пенсионерка потребовала признать договор купли-продажи недействительным.

В ходе разбирательства выяснилось, что 19 млн тенге действительно были переданы сыну женщины в долг отцом покупателя. Суд пришел к выводу, что оформление дома на другого человека фактически использовалось как обеспечение возврата этих денег. Кроме того, в 2023–2024 годах «покупателю» вернули 4 млн тенге.

Изучив обстоятельства дела, суд установил, что женщина не намеревалась продавать свой дом, а договор купли-продажи заключался не для реального отчуждения недвижимости.

В результате Кызылординский городской суд признал сделку недействительной и восстановил жилищные права 70-летней женщины.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес руководителя Департамента юстиции. Ведомству поручено дать правовую оценку действиям частного нотариуса и принять меры по выявленным нарушениям.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда без изменений.