Сделок с жильем в Казахстане стало меньше почти на четверть: сильнее всего упала Астана

В октябре 2026 года казахстанцы оформили 31 864 сделки купли-продажи жилья. Это на 22,8% меньше, чем в октябре прошлого года, когда сделок было 41 259. Самый резкий спад в Астане, где сделок стало меньше на 41,6%.

Данные опубликовало Бюро национальной статистики. Против сентября число сделок по стране снизилось на 10%, с 35 406. С начала года, с января по октябрь, сделок на 7,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Больше всего жилья по-прежнему покупают в Алматы, 6 065 сделок, или 19% от всех. Следом идут Астана с 5 223 сделками, это 16,4%, и Карагандинская область с 2 482 сделками, 7,8%. Меньше всего сделок в области Улытау, 228.

Против течения пошла Кызылординская область. Там сделок стало больше на 38,7% к сентябрю и на 52,6% к октябрю прошлого года. Рост к сентябрю есть в Костанайской области, на 13,5%, и в Атырауской, на 2,9%. Сильнее всего за месяц просели Западно-Казахстанская область, на 21,2%, область Улытау, на 18,6%, и Алматы, на 16,3%.

Три четверти всех сделок пришлись на квартиры. Их продали 24 044, на 11,3% меньше, чем в сентябре. Чаще всего покупали двухкомнатные квартиры, на них пришлось 9 423 сделки.

Частных домов продали 7 820, на 5,9% меньше, чем месяцем ранее. Спрос на дома вырос в Актюбинской области на 10,6%, в Алматинской на 10,4% и в Кызылординской на 6,1%. Больше всего он упал в Астане, на 30,6%, в области Улытау, на 28,6%, и в Мангистауской области, на 24,4%.