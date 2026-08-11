Сделок с жильём в Казахстане стало меньше, сильнее всего просел Мангистау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В июле в Казахстане зарегистрировали 37 158 сделок с жильём, это на 4,9% меньше, чем в июне, и на 6,5% меньше, чем год назад, передает BAQ.KZ.
Обвала при этом нет. За семь месяцев в стране прошло 225,4 тысячи сделок, всего на 2,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.
Сделки сократились в 14 регионах из 20. Сильнее всего рынок просел за месяц:
- Мангистауская область, минус 33,7%
- Карагандинская область, минус 28,7%
- Туркестанская область, минус 22,4%
- Актюбинская область, минус 17,3%
- Улытау, минус 13,6%
- Атырауская область, минус 12,8%
- Костанайская область, минус 10,3%
Выросли только шесть регионов:
- Шымкент, плюс 14,2%
- Западно-Казахстанская область, плюс 14%
- Жамбылская область, плюс 11,5%
- Астана, плюс 8,7%
- Алматы, плюс 6,2%
- область Жетысу, плюс 2,8%
Годовая динамика по двум столицам выглядит иначе. К июлю прошлого года Астана потеряла 19% сделок, Алматы 13,9%. Месячный рост провал прошлого лета пока не отыгрывает.
Больше всего сделок прошло:
- Алматы, 7 263
- Астана, 6 999
- Карагандинская область, 2 688
Меньше всего операций в области Улытау, всего 311. На Алматы, Астану и Шымкент вместе пришлось 43% сделок в стране.
Квартиры остаются основным товаром. С ними прошло 28 575 сделок, почти 77% рынка, ещё 8 583 сделки пришлись на индивидуальные дома. Самый ходовой формат это двухкомнатная квартира, 11 056 сделок.
За год сильнее всего рынок просел в Кызылординской области, минус 21,4%. Следом идут Астана, Алматы и Павлодарская область, где сделок стало меньше на 6,5%.
Часть регионов за год, наоборот, прибавила:
- Улытау, плюс 25,9%
- Алматинская область, плюс 13,8%
- Туркестанская область, плюс 9,9%
- область Жетысу, плюс 5,7%
- Абай, плюс 4,1%
Мангистауская область при месячном провале на треть к прошлому июлю всё равно осталась в плюсе на 3,5%.
Самое читаемое
- В Мангистау уволили директора детской больницы после смерти 13-летнего пациента
- Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа
- «Свалить на Лазурный берег»: не выпускать коррупционеров из страны предлагает «Ак Жол»
- Многодетным семьям в Атырау отказали в помощи перед школой
- В Алматы на торги выставили рога сайгака на 1,2 млрд тенге