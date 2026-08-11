В июле в Казахстане зарегистрировали 37 158 сделок с жильём, это на 4,9% меньше, чем в июне, и на 6,5% меньше, чем год назад, передает BAQ.KZ.

Обвала при этом нет. За семь месяцев в стране прошло 225,4 тысячи сделок, всего на 2,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Сделки сократились в 14 регионах из 20. Сильнее всего рынок просел за месяц:

Мангистауская область, минус 33,7%

Карагандинская область, минус 28,7%

Туркестанская область, минус 22,4%

Актюбинская область, минус 17,3%

Улытау, минус 13,6%

Атырауская область, минус 12,8%

Костанайская область, минус 10,3%

Выросли только шесть регионов:

Шымкент, плюс 14,2%

Западно-Казахстанская область, плюс 14%

Жамбылская область, плюс 11,5%

Астана, плюс 8,7%

Алматы, плюс 6,2%

область Жетысу, плюс 2,8%

Годовая динамика по двум столицам выглядит иначе. К июлю прошлого года Астана потеряла 19% сделок, Алматы 13,9%. Месячный рост провал прошлого лета пока не отыгрывает.

Больше всего сделок прошло:

Алматы, 7 263

Астана, 6 999

Карагандинская область, 2 688

Меньше всего операций в области Улытау, всего 311. На Алматы, Астану и Шымкент вместе пришлось 43% сделок в стране.

Квартиры остаются основным товаром. С ними прошло 28 575 сделок, почти 77% рынка, ещё 8 583 сделки пришлись на индивидуальные дома. Самый ходовой формат это двухкомнатная квартира, 11 056 сделок.

За год сильнее всего рынок просел в Кызылординской области, минус 21,4%. Следом идут Астана, Алматы и Павлодарская область, где сделок стало меньше на 6,5%.

Часть регионов за год, наоборот, прибавила:

Улытау, плюс 25,9%

Алматинская область, плюс 13,8%

Туркестанская область, плюс 9,9%

область Жетысу, плюс 5,7%

Абай, плюс 4,1%

Мангистауская область при месячном провале на треть к прошлому июлю всё равно осталась в плюсе на 3,5%.