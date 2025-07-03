В соцсетях активно обсуждают видео с пляжа Капчагая, где сотни людей наслаждаются отдыхом, передает BAQ.KZ. Однако многих пользователей беспокоит один важный вопрос: куда все ходят в туалет? На кадрах видно огромное скопление людей, но ни одного биотуалета или санитарной зоны в виду не оказывается. Комментаторы в шутку отмечают, что в условиях такого наплыва отдыхающих отсутствие базовой инфраструктуры превращается в серьёзную проблему.

Некоторые даже поделились видео, на котором, по их словам, в воде плавали фекалии. Пользователи открыто выражают недовольство состоянием популярного места отдыха и призывают власти и бизнес обратить внимание на улучшение санитарных условий.

"Плюются и сморкаются прямо в воду, а если скажешь - обижаются", - комментируют отдыхающие. Другие добавляют: "Я вообще не люблю Капчагай, это ужас!".