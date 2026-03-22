В Алматы на площади перед «Атакентом» прошёл фестиваль «Наурыз Береке Мереке» в экоформате, передает BAQ.KZ.

Праздник объединил национальные традиции и современные экологические подходы — с акцентом на осознанное потребление и заботу о природе.

Главными элементами стали арт-объекты из переработанных материалов: символичное седло из металла, авторские тюльпаны из пластика и даже деталей Lego.

В юртах проводили мастер-классы по апсайклу, работали ремесленники, а на площади установили алтыбакан.

Музыкальную программу представили этно-рок-группа Arkaiym и молодые исполнители.

На площадке также транслировались ролики об экологии — для повышения экологической культуры горожан.

Фестиваль показал, как традиции могут гармонично сочетаться с современными экологическими ценностями.