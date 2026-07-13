«Седло съехало на полном скаку»: полиция выясняет обстоятельства травмы астанчанки

Жительница Астаны Акбота Амангельдыкызы рассказала в социальных сетях, что получила тяжелую травму во время прогулки в конном клубе "QULATAY". По словам девушки, она решила публично рассказать о случившемся не ради сочувствия, а чтобы предупредить других людей, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как рассказала Акбота, инцидент произошел 11 июня, когда она вместе с подругой отправилась кататься на лошадях.

"11 июня мы с подругой поехали в конный клуб "QULATAY", чтобы покататься на лошадях. Тогда я даже представить не могла, что этот день полностью изменит мою жизнь", – написала девушка.

По ее словам, около 18:30 им выдали двух лошадей. Лошадь ее подруги вывели из конюшни и подготовили к прогулке, а ей самой, как утверждает девушка, животное передал не инструктор, а несовершеннолетний подросток.

"На моих глазах никто не проверял, насколько надежно закреплено седло. Лошадь мне передал не инструктор, а несовершеннолетний подросток", – говорится в публикации.

Акбота утверждает, что во время прогулки инструктор несколько раз разрешал им перейти на галоп. Первые два раза все прошло без происшествий. Перед третьим заездом, по ее словам, инструктор сам предложил снять видео.

"Именно в этот момент произошел случай, который изменил мою жизнь. Когда лошадь скакала на полной скорости, подпруга ослабла, седло съехало набок, и я вместе с седлом упала на землю. На видео отчетливо видно, что подпруга была закреплена ненадлежащим образом", – написала девушка.

После падения, по словам Акботы, руководитель клуба сделал ей обезболивающий укол и зафиксировал травмированную руку, предположив, что у нее вывих плеча.

"Мне сказали, что, скорее всего, у меня просто вывих плеча. Но в больнице выяснилось, что у меня тяжелый перелом правой плечевой кости. В ту же ночь мне экстренно провели операцию", – рассказала она.

Девушка также утверждает, что после операции представители клуба неоднократно связывались с ней, интересовались состоянием здоровья, просили сказать, что она не имеет к ним претензий, и обещали помочь.

"Однако после того, как они узнали, что я написала заявление в полицию, вся их "забота" закончилась. Обещанной помощи я так и не получила", – заявила Акбота.

По словам девушки, сейчас по факту происшествия проводится расследование. При этом, как она утверждает, представители клуба не признают ответственность за безопасность.

"По их словам, именно я должна была следить за состоянием подпруги и сама отвечать за свою безопасность во время прогулки. Из-за этой травмы я почти на год лишилась возможности нормально работать. Мне нельзя поднимать тяжести. Впереди меня ждет длительная реабилитация, постоянное лечение и большие расходы на восстановление", – написала она.

В завершение своего обращения Акбота подчеркнула, что решила рассказать свою историю, чтобы подобное не произошло с другими.

"Я публикую эту историю не для того, чтобы меня жалели. Я хочу, чтобы люди знали, что произошло, и были осторожны. Когда вы приходите в конный клуб, вы доверяете свою жизнь и здоровье людям, которые обязаны обеспечить вашу безопасность. Если снаряжение неисправно или подготовлено ненадлежащим образом, ответственность за это нельзя перекладывать на клиента", – отметила девушка.

Корреспондент BAQ.KZ обратился за комментарием к представителям конного клуба QULATAY, однако на момент публикации ответа редакция не получила. В Департаменте полиции Астаны сообщили BAQ.KZ, что по данному факту будет проведена проверка.