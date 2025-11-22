Казахстанский спортсмен Андрей Самарин завоевал золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Токио, став чемпионом в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг, передаёт BAQ.KZ.

В напряжённой финальной схватке 21-летний уроженец села Каргалы Алматинской области одержал победу над иранским борцом Мехди Бакши со счётом 10:8.

На пути к финалу Самарин демонстрировал уверенное превосходство над соперниками:

— в предварительном поединке победил кыргызстанца Динмухамеда Бигельдиева — 5:2;

— в четвертьфинале одолел болгарского спортсмена Диляна Димитрова — 8:0;

— в полуфинале с явным преимуществом выиграл у армянина Жоры Грегоряна — 8:0.

Андрей Самарин — победитель молодёжного чемпионата мира 2023 года и чемпион Х Азиатско-Тихоокеанских игр 2024 года.

Благодаря его победе медальная копилка сборной Казахстана на Сурдлимпийских играх пополнилась до 14 наград: 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Напомним, Сурдлимпийские игры проходят в Токио с 15 по 26 ноября. В них участвуют около 3000 спортсменов из 81 страны. Казахстан представляет 78 атлетов в 8 видах спорта.