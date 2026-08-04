Седьмой канал провёл открытую жеребьёвку перед теледебатами

Сегодня в прямом эфире Седьмого канала состоялась открытая жеребьевка, определившая очередность выступлений представителей политических партий на телевизионных предвыборных дебатах, которые пройдут 5 августа в «Казмедиа орталығы» в Астане.

В жеребьевке приняли участие представители всех семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай. Процедура прошла в открытом формате, что обеспечило ее прозрачность и равные условия для всех участников.

Для проведения жеребьевки использовалась чаша, в которой находились карточки с порядковыми номерами. Ведущий поочередно определял партию, после чего ее представитель самостоятельно выбирал карточку с номером. Результаты процедуры фиксировались электронной системой и в режиме реального времени отображались на экране.

По итогам жеребьевки была определена последовательность выступлений представителей партий в ходе телевизионных дебатов.

1. партия Respublica — Мейрамгуль Мадали ;

2. партия «Ак жол » — Дулат Тастекеев ;

3. ОСДП — Максут Насибулов ;

4. партия « Әділет » — Рауан Кенжеханулы .

5. партия « Байтак » — Аслан Байзаханов ;

6. партия « Ауыл » — Шахмардан Байманов ;

7. Народная партия Казахстана — Бейбит Кусаинов ;

Напомним, теледебаты состоятся 5 августа и начнутся в 20:26 в прямом эфире Седьмого канала. Главной темой дебатов станет развитие системы образования. Проект пройдет в интерактивном формате и будет состоять из четырех этапов: презентации предвыборных программ, обсуждения инициатив в сфере образования, ответов на вопросы аудитории и заключительных обращений участников к избирателям.

Особенностью проекта станет активное участие зрителей. Во время прямого эфира будет организовано онлайн-голосование с помощью QR-кода. Его промежуточные результаты будут объявлены во втором этапе, а итоговые в конце эфира. Кроме того, зрители смогут оставлять комментарии в официальном Instagram-аккаунте телеканала, часть которых будет отображаться в эфире в режиме реального времени.

Прямая трансляция дебатов будет доступна в эфире Седьмого канала, на официальном сайте телеканала и его страницах в социальных сетях.