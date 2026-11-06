«Сегодня день моей мести»: подросток получил 15 лет за покушение на убийство школьницы

В Атырау завершилось судебное разбирательство по делу о нападении на 13-летнюю ученицу школы BINOM имени Д. Кунаева. 15-летнего подростка признали виновным в покушении на убийство и приговорили к 15 годам лишения свободы. Как выяснилось в суде, к преступлению он готовился несколько дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на AtyrauPress.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Судья Зарема Хамидуллина огласила приговор и разъяснила обстоятельства, которые легли в основу судебного решения.

Одним из ключевых доказательств стали записи, обнаруженные в телефоне обвиняемого. Согласно материалам дела, утром 13 марта 2026 года подросток написал в приложении «Заметки» о ненависти к окружающим и желании отомстить обществу.

В своих сообщениях он жаловался на унижения из-за внешности, упоминал людей, совершивших массовые убийства, а также выражал намерение расправиться с родителями.

В день преступления в телефоне появилась ещё одна запись: «Сегодня день моей мести».

Следствие установило, что нападение было спланировано заранее. В тот день школьник покинул последний урок около 12:30, после чего отправился домой. Там он собрал несколько ножей, молоток и другие предметы, которые положил в рюкзак.

Позже подросток вернулся в школу. На третьем этаже он заметил группу учащихся, выбрал одну из девочек и напал на неё с ножом. Пострадавшая получила пять ранений в области спины и шеи.

Как установлено в суде, нападавший не был знаком с 13-летней школьницей. Каких-либо личных конфликтов между ними ранее не возникало.

Девочку в тяжёлом состоянии доставили в Атыраускую областную детскую больницу. Первоначально она находилась в реанимации. Медикам удалось спасти её жизнь, после чего пациентку перевели в хирургическое отделение.

В ходе судебного процесса также выяснилось, что ранее подросток обращался за помощью к школьному психологу, жалуясь на травлю со стороны одноклассников. Вместе с тем информация о применении к нему физического насилия подтверждения не получила.

Кроме того, в материалах дела содержались сведения об интересе несовершеннолетнего к запрещённому контенту, связанному с терроризмом и насилием.

Сам обвиняемый не признал авторство некоторых записей, обнаруженных в его телефоне. Свои действия он объяснял внезапным помутнением сознания.

Однако результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что подросток осознавал происходящее и мог контролировать собственные действия. Состояние аффекта на момент нападения специалисты не установили.

При рассмотрении дела суд изучил записи из телефона и тетради школьника, а также видеоматериалы с камер наблюдения учебного заведения.

Действия подсудимого квалифицировали по части 3 статьи 29 и части 3 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана как покушение на убийство малолетнего лица.

По решению суда несовершеннолетнему назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности для несовершеннолетних.

Время, проведённое под стражей до вступления приговора в законную силу, зачтут по принципу один день в следственном изоляторе за полтора дня лишения свободы.

Стороны вправе обжаловать судебное решение в течение 15 суток.