10 января 1934 года вышел в свет первый номер газеты "Қазақ әдебиеті". С тех пор издание регулярно выходит и по праву считается одним из ведущих литературных печатных органов страны, передаёт BAQ.KZ.

Первым главным редактором газеты был писатель и общественный деятель Габит Мусрепов, ответственным секретарем — литературовед Мухамеджан Каратаев.

В 1984 году, к 50-летнему юбилею, издание было награждено орденом "Дружбы народов" за значительный вклад в развитие казахской литературы и культуры.

На страницах газеты публикуются произведения известных казахских поэтов и писателей, литературно-критические статьи, публицистические материалы, исследования историко-культурного наследия, а также лучшие переводы произведений мировой литературы.

Газета "Қазақ әдебиеті" и сегодня продолжает выполнять важную миссию, способствуя тесному взаимодействию литературы и искусства с общественной жизнью страны.