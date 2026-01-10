Сегодня исполнилось 92 года со дня выхода первого номера газеты "Қазақ әдебиеті"
На страницах газеты публикуются произведения известных казахских поэтов и писателей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 января 1934 года вышел в свет первый номер газеты "Қазақ әдебиеті". С тех пор издание регулярно выходит и по праву считается одним из ведущих литературных печатных органов страны, передаёт BAQ.KZ.
Первым главным редактором газеты был писатель и общественный деятель Габит Мусрепов, ответственным секретарем — литературовед Мухамеджан Каратаев.
В 1984 году, к 50-летнему юбилею, издание было награждено орденом "Дружбы народов" за значительный вклад в развитие казахской литературы и культуры.
На страницах газеты публикуются произведения известных казахских поэтов и писателей, литературно-критические статьи, публицистические материалы, исследования историко-культурного наследия, а также лучшие переводы произведений мировой литературы.
Газета "Қазақ әдебиеті" и сегодня продолжает выполнять важную миссию, способствуя тесному взаимодействию литературы и искусства с общественной жизнью страны.
Самое читаемое
- Жители Темиртау получили бесперебойный доступ к питьевой воде
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Суд вынес приговор по делу о сборе 1,5 млрд тенге на лечение ребёнка
- Ситуация вокруг допинг-пробы Жанибека Алимханулы получила продолжение
- Жуткое убийство произошло в Кызылорде: сосед зарезал мать и дочь