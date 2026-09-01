Сегодня начался новый учебный год: как пройдет первый звонок

Сегодня в школах Казахстана начался 2026–2027 учебный год. В этом году за парты сядут 4,1 млн учеников более чем в 8 тысячах школ. Свыше 380 тысяч детей впервые пойдут в первый класс.

Новый учебный год принесет ряд изменений. В школах появятся новые обязательные курсы, а также начнется внедрение технологий искусственного интеллекта.

Как пройдет 1 сентября

В первый день учебного года во всех школах страны пройдут единые классные часы. В колледжах организуют кураторские часы.

Об этом ранее сообщила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК.

«1 сентября в школах страны пройдут единые классные часы. В колледжах будут организованы кураторские часы», – сказала Шынар Акпарова.

Классные часы проведут для учеников всех классов. Продолжительность каждого составит около 45 минут.

Сколько детей пойдут в школу

В Казахстане работают более 8 тысяч школ, свыше 5 тысяч из них находятся в сельской местности.

В новом учебном году в школах будут учиться 4,1 млн детей. В первый класс поступили более 380 тысяч учеников, еще 227 тысяч школьников перешли в 11-й класс.

Для сравнения, в прошлом учебном году школы окончили более 230 тысяч выпускников.

Прием документов в первый класс в этом году поэтапно проводился через единую платформу OQU. Более 88,7% заявлений поступили в электронном формате.

Какие новые курсы появятся в школах

С нового учебного года в школьную программу вводятся несколько обязательных курсов.

Ученики 5–7-х классов будут изучать «Основы Конституции», в 8–11-х классах появится курс «Закон и Порядок», а для школьников 5–11-х классов – «Личная безопасность».

Курс «Основы права», который раньше был предметом по выбору, станет обязательным для всех. Его содержание привели в соответствие с положениями новой Конституции.

Искусственный интеллект приходит в школы

Одним из главных нововведений станет внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования.

Для этого изменены названия предметов «Цифровая грамотность» и «Информатика». Также разработан комплексный план внедрения ИИ в образование на 2026–2029 годы.

С 1 сентября пилотный проект по использованию технологий искусственного интеллекта запускается в 10 малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей.

В дальнейшем пилот охватит 500 таких школ. К 2029 году проект планируют распространить на 2 600 малокомплектных школ по всей стране.

Строительство и ремонт школ продолжаются

Продолжается оснащение школ предметными кабинетами. Из запланированных 1 409 кабинетов уже поставлены 1 007, или около 70%.

Капитальный ремонт проводится в 178 школах, рассчитанных в общей сложности на 117 тысяч ученических мест. Из них 91 школа находится в сельской местности, 87 – в городах.

Также строится 101 школа на 59,3 тысячи мест. До конца года планируется завершить строительство 72 школ на 38,2 тысячи ученических мест.

Сколько студентов примут колледжи

В новом учебном году в 763 колледжах Казахстана будут учиться 556 тысяч студентов.

В рамках государственного образовательного заказа планируется принять 133 тысячи студентов. Около 70% мест предусмотрено по техническим направлениям.

Еще более 10 тысяч студентов примут по заявкам предприятий с последующим обязательным трудоустройством.

Растет и число студентов, обучающихся по дуальной системе. Если в 2025 году их было 91 тысяча, то в 2026-м – уже 138,2 тысячи. Сейчас дуальное обучение действует в 552 колледжах при участии более 11 тысяч предприятий.