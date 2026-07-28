Во всем мире ежегодно 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Всемирная организация здравоохранения заявила, что существующие вакцины, методы диагностики и препараты позволяют предотвращать заражения, лечить гепатит C и контролировать гепатит B, передает BAQ.KZ со ссылкой на ВОЗ.

Тема кампании 2026 года звучит как «Hepatitis: Let’s Break It Down». Организация призывает расширить доступ к профилактике, тестированию, лечению и медицинскому наблюдению для всех групп населения.

Какие средства уже доступны

Вакцина против гепатита B защищает от заражения и снижает риск тяжелых заболеваний печени. Первую дозу рекомендуется вводить новорожденным в течение 24 часов после рождения.

По данным ВОЗ, в 2024 году такую прививку своевременно получили только 45% младенцев. Странам рекомендуют расширять вакцинацию новорожденных и следить за завершением полного курса прививок в детском возрасте.

Современная терапия позволяет излечивать гепатит C. При хроническом гепатите B длительное лечение помогает контролировать инфекцию и снижать риск цирроза и рака печени.

Диагностика позволяет выявить заболевание до появления тяжелых осложнений. ВОЗ призывает сделать тестирование доступным в поликлиниках, районных медицинских центрах и службах охраны здоровья матери и ребенка.

Беременным рекомендуют проходить плановое обследование на гепатит B. При наличии показаний врачи могут назначить противовирусную профилактику, чтобы снизить риск передачи инфекции ребенку.

Главная задача кампании

По оценке ВОЗ, медицинские средства для сокращения числа заражений и смертей уже существуют. Странам необходимо расширять доступ к ним, поддерживать программы вакцинации и включать помощь при гепатите в первичную медицинскую помощь и системы медицинского страхования.

Отдельное внимание предлагается уделить людям из уязвимых групп и жителям районов с ограниченным доступом к медицине. ВОЗ призывает снижать стоимость обследований и лечения, бороться со стигмой и привлекать пациентов и общественные организации к разработке медицинских программ.

Организация предлагает расширять исследования в сфере профилактики, диагностики и лечения гепатитов B и D, делать новые медицинские технологии доступнее и укреплять сотрудничество между государствами, врачами и общественными объединениями.

Что может сделать каждый

ВОЗ советует пройти тестирование на гепатиты B и C, проверить сведения о вакцинации и обратиться к врачу при наличии риска заражения. Распространение достоверной информации помогает снизить стигму и побуждает людей раньше проходить обследование.

В 2024 году с хроническим гепатитом B или C жили 287 млн человек. За тот же период заболевания унесли 1,3 млн жизней.

В ВОЗ считают, что ранняя диагностика, своевременная вакцинация и доступное лечение способны предотвратить миллионы случаев тяжелого поражения печени, цирроза и рака.

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