США сегодня должны официально выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает агентство Reuters. Год назад, 21 января, американский лидер подписал исполнительный указ о выходе страны из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
– США должны официально выйти из Всемирной организации здравоохранения в четверг, 22 января, несмотря на предупреждения о том, что это нанесет ущерб как здравоохранению в США, так и во всем мире, а также в нарушение американского закона, который обязывает Вашингтон выплатить агентству ООН по вопросам здравоохранения $260 млн в качестве причитающихся ему сборов, – говорится в материале.
В течение последнего года многие мировые эксперты в области здравоохранения призывали к пересмотру ситуации, в том числе и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
– Я надеюсь, что США пересмотрят свое решение и вновь присоединятся к ВОЗ. Выход из ВОЗ – это проигрыш для Соединенных Штатов и для остального мира, – заявил он журналистам на пресс-конференции в начале этого месяца.
ВОЗ также заявила, что США еще не выплатили причитающиеся ей взносы за 2024 и 2025 годы. Как сообщил представитель ВОЗ агентству Reuters, государства - члены организации должны обсудить вопрос выхода США на заседании исполнительного совета ВОЗ в феврале.
Для организации уход США спровоцировал бюджетный кризис, в результате которого она сократила свою управленческую команду вдвое и урезала объем работы, а также бюджеты по всей организации. Вашингтон традиционно был крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, предоставляя около 18% ее общего финансирования. К середине этого года ВОЗ также сократит около четверти своего персонала.
В ведомстве заявили, что в течение последнего года сотрудничали с США и обменивались информацией. Неясно, как будет развиваться это сотрудничество в дальнейшем.
