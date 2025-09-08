Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
В Астане 8 сентября в 11:00 состоится совместное заседание Палат Парламента. На нем Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает BAQ.KZ.
В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Ранее сообщалось, что акцент будет сделан на развитии внутреннего потребительского рынка и стимулировании производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что важно для повышения конкурентоспособности страны на глобальных рынках.
Прямая трансляция выступления Главы государства будет транслироваться на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
