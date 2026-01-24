Сегодня состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе
Начало трансляции в 14.00 часов.
Сегодня, 11:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
149
Сегодня состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе, передаёт BAQ.KZ.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях:
А также на телеканалах:
Самое читаемое
- Зеленский не смог договориться с Трампом
- Шестеро граждан Узбекистана приговорены к смертной казни в Дубае из-за драки
- Кому в Казахстане платят максимальную пенсию, а кто получает минимум
- Карагандинская пара сыграла свадьбу заново спустя 10 лет из-за утраченных фото
- Сколько реально будут получать казахстанские пенсионеры в 2026 году?