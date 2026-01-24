  • 24 Января, 12:25

Сегодня состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе

Начало трансляции в 14.00 часов.

Сегодня, 11:18
Сегодня состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе, передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях:

consot_kz  

constcouncil.kz 

Конституциялық реформа 2026  

А также на телеканалах: 

Jibek Joly 

  24.kz 

