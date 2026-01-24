Сегодня состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе, передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях:

consot_kz

constcouncil.kz

Конституциялық реформа 2026

А также на телеканалах:

Jibek Joly

24.kz