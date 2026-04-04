Сегодня в семи городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

Специалисты призывают в такие дни не проводить долгое время на открытом воздухе.

4 Апреля 2026, 09:29
453
Фото: Pixabay.com

Сегодня, 4 апреля, в семи городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, НМУ ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее, Атырау, Актобе и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия возникают из-за сочетания таких факторов, как слабый ветер, туман и температурная инверсия. В результате вредные вещества накапливаются в нижнем слое атмосферы, что приводит к ухудшению качества воздуха и может негативно сказаться на здоровье жителей.
 
 
 

