Сегодня, 4 апреля, в семи городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, НМУ ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее, Атырау, Актобе и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия возникают из-за сочетания таких факторов, как слабый ветер, туман и температурная инверсия. В результате вредные вещества накапливаются в нижнем слое атмосферы, что приводит к ухудшению качества воздуха и может негативно сказаться на здоровье жителей.





