Секретный контракт и большой трафик: что известно о ВОЛС по дну Каспия

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и АО «Казахтелеком» ответили на запрос BAQ.kz о статусе строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. Из ответов следует, что проект идёт в штатном режиме, а завершить работы планируется к концу 2026 года.

«Реализация проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря продолжается в штатном режиме. Договор на проектирование и строительство заключён 3 марта 2025 года, на текущий момент технических и организационных препятствий нет», - отметили в МИИЦР РК.

Длина подводного участка составит около 380 км, максимальная пропускная способность до 400 Тбит/с. Проект реализует совместное предприятие CaspiLink B.V. (ранее CASPINET B.V.), созданное национальными телеком-операторами Казахстана и Азербайджана. Доля АО «Казахтелеком» в СП 50%, в соответствии с межправительственным соглашением между двумя странами.

По данным Минцифры, сейчас на долю Казахстана в транзите интернет-трафика между Европой и Азией приходится около 1,5%, к 2027 году её планируется увеличить до 5%. Транскаспийская ВОЛС один из ключевых проектов, направленных на рост пропускной способности международных стыков на 54%.

В свою очередь «Казахтелеком» подтверждает, что финансирование ведётся за счёт собственных средств компании. Однако стоимость EPC-контракта и имя подрядчика не раскрываются.

«Стоимость EPC-контракта относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию в рамках действующего соглашения о неразглашении (NDA). EPC-подрядчиком выступает известная международная компания, однако информация о данной компании не подлежит раскрытию, так как между компанией CaspiLink B.V. и подрядчиком заключено соглашение о неразглашении данных (NDA)», - сообщили в компании.

Под NDA остаются и ключевые параметры финансовой модели, ожидаемая выручка CaspiLink B.V. в первый полный год эксплуатации, срок окупаемости, IRR, а также объемы и стоимость интернет-трафика. Компания сообщила лишь, что доходная часть будет формироваться за счёт пропуска трафика в Казахстан и страны Центральной Азии, а также транзитного трафика между Центральной Азией, Китаем и Европой.

«Отдельные аспекты реализации проекта, включая технические и коммерческие параметры, носят служебный характер и в настоящее время не подлежат детальному публичному раскрытию», - добавили национальном операторе.

По данным «Казахтелекома», интерес к маршруту со стороны телеком-компаний Центральной Азии и Китая очень высокий, переговоры ведутся. Подписание контрактов и пропуск трафика планируется после завершения проекта. Какая бизнес-модель станет основной компания также не уточняет. Процент уже законтрактованной емкости из 400 Тбит/с также не раскрывается.

Также «Казахтелеком» описывает Транскаспийскую ВОЛС как «стандартный механизм прямого соединения государств между собой», отмечая, что у Казахстана уже обеспечены трансграничные соединения со всеми соседями: Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном.

«Альтернативного механизма соединения с Азербайджаном на текущий момент не существует. Таким образом завершается этап формирования соединений со всеми соседними государствами», - говорится в ответе компании.

Стало известно, что в прибрежных зонах будет использован кабель с двойным бронированием для защиты от якорных зацепов и рыболовной деятельности. Маршрут согласован с государственными органами обеих стран, разрешения получены, общественные слушания проведены.

Также в компании добавили, что в контракте с подрядчиком предусмотрены работы по ремонту в случае повреждений и запас ЗИП для подводной кабельной системы.