Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало новые данные о рынках страны. Это традиционные торговые площадки, где по-прежнему совершает покупки значительная часть населения. На первый взгляд цифры могут показаться сухими, однако при внимательном анализе открывается интересная картина: в стране с населением около 20 миллионов человек насчитывается всего 588 рынков. За каждой строкой статистики стоят реальные процессы — экономика, структура собственности и уровень жизни в регионах. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

18% торговых мест сосредоточены в одном городе

Первое, что бросается в глаза — явное неравенство в пользу южной столицы, Алматы. В 37 рынках города сосредоточено 26 564 торговых места — это 18% от общего числа по стране. В среднем на один алматинский рынок приходится 718 торговых точек.

Для сравнения, в Акмолинской области среднее количество мест на рынке составляет всего 48. Разница — примерно в 15 раз.

Если рассматривать Алматы, Астану и Шымкент вместе, то при всего 82 рынках там расположено 46 222 торговых места. Это 31,3% всех торговых мест страны, при том что доля рынков составляет лишь 13,9%.

То есть крупные города аккумулируют торговлю, что с урбанистической точки зрения объяснимо, но для регионов это означает совсем другую реальность.

Почему Туркестан «торгует за всю страну»

Абсолютным лидером по числу рынков является Туркестанская область — 103 рынка, то есть каждый шестой рынок страны находится именно здесь. Причины очевидны: высокая плотность населения, большое количество сельских жителей и широкое распространение традиционной открытой торговли.

Более половины рынков региона (54 из 103) расположены в сельской местности. Второе место занимает Алматинская область — 57 рынков, из которых 30 — сельские.

На противоположном полюсе — область Ұлытау: всего 6 рынков и 553 торговых места, все — в городах. В Акмолинской области — 10 рынков и 481 место. В Павлодарской области — 15 рынков, но в среднем лишь по 57 торговых точек, что больше напоминает небольшие торговые ряды, чем полноценные рынки.

Разрыв между югом и севером

Различия между регионами значительные. Например, в Жамбылской области 37 рынков, но при этом 19 850 торговых мест — больше, чем в Алматинской области, где 57 рынков и 17 221 место.

В среднем на один рынок в Жамбылской области приходится 536 торговых точек. Это говорит о том, что Тараз и прилегающие территории остаются важными центрами крупной базарной торговли.

55% рынков — у ИП, но 75% мест — у компаний

Структура собственности демонстрирует интересный парадокс. 55% рынков (323 объекта) принадлежат индивидуальным предпринимателям.

Однако если смотреть на количество торговых мест, ситуация обратная: из 147 622 мест 111 506 (75,5%) принадлежат юридическим лицам.

В среднем:

— на рынке, принадлежащем юридическому лицу, — 421 место,

— на рынке индивидуального предпринимателя — 112 мест.

Разница почти в четыре раза. Это означает, что крупные рынки находятся в руках корпоративного бизнеса, а небольшие — у частных предпринимателей.

В Алматы это особенно заметно: на 27 рынках, принадлежащих юридическим лицам, приходится 25 291 место, тогда как у 10 рынков ИП — всего 1 273 места. То есть около 95% рыночной инфраструктуры мегаполиса контролируют компании.

В Астане 8 рынков работают под открытым небом

Из 588 рынков страны только 323 являются крытыми (54,9%). На первый взгляд показатель неплохой, но в разрезе регионов ситуация сложнее.

В Шымкенте 16 из 17 рынков — крытые. В Астане — 20 из 28, то есть 8 работают под открытым небом.

Для города с зимними температурами до –30 градусов это серьёзная проблема.

В области Жетісу из 17 рынков крытыми являются лишь 3. В Алматинской области — 22 из 57, в Костанайской — 10 из 22. Это вызывает вопросы к условиям торговли.

Две трети рынков продают мясо без лабораторий

Самый тревожный показатель — наличие ветеринарно-санитарных лабораторий. По стране их всего 204, что составляет лишь 34,7% от общего числа рынков.

Это означает, что две трети рынков продают мясо, молочную продукцию и другие товары без должного ветеринарного контроля.

В сельской местности ситуация аналогичная: на 171 сельский рынок приходится всего 56 лабораторий (32,7%).

В Туркестанской области — лучший показатель: 46 лабораторий на 103 рынка, но и это покрывает лишь половину.

Самые низкие показатели — в Мангистауской области (2 лаборатории на 42 рынка), Карагандинской (6 на 18) и Акмолинской (2 на 10).

На одного продавца — 29 квадратных метров

Общая площадь рынков в Казахстане составляет 7,27 млн квадратных метров. В среднем один рынок занимает 1,24 гектара.

Но различия значительны. В Жамбылской области на одно торговое место приходится 29,7 кв. м — самый плотный показатель.

В Акмолинской области — до 150 кв. м на место, что может говорить о малой загрузке рынков.

В Алматы 26 564 торговых места размещены на 1,03 млн кв. м — это 38,9 кв. м на одно место, что считается плотной, но типичной для мегаполиса ситуацией.

Оптовые рынки исчезают

В стране всего 39 оптовых рынков (6,6%). Остальные 549 — розничные. Государственных рынков — всего 9.

Оптовая торговля постепенно уходит в склады, дистрибьюторские сети и онлайн-платформы. Традиционный формат оптовых рынков теряет актуальность.

Больше всего оптовых рынков в Алматы (8) и Астане (6). В Туркестанской области — 5, в Алматинской — 6. В Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях их нет вовсе.

Один рынок — 20 мест и ни одного холодильника

Сельские рынки представляют собой отдельную категорию. В стране их 171, и в них насчитывается 29 742 торговых места. В среднем — 174 места на рынок, против 283 в городах.

Однако различия огромны. В Жамбылской области один сельский рынок в среднем имеет 598 мест (14 рынков, 8 369 мест). В Карагандинской области — один рынок всего на 20 мест. В Акмолинской — два рынка на 63 места (примерно по 31 месту каждый).

Холодильная инфраструктура также вызывает вопросы: на 171 сельский рынок приходится всего 112 холодильных установок.

В Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях таких установок нет вовсе — ноль. При этом часть данных по Северо-Казахстанской области в отчёте закрыта.

Подводя итог

Казахстанские рынки остаются важным и жизнеспособным институтом, но развиваются крайне неравномерно.

Юг страны продолжает жить в условиях базарной экономики: много рынков, высокая активность, развитая сельская торговля. Север и центр постепенно переходят на другие форматы — супермаркеты, торговые центры и маркетплейсы.

Структура собственности указывает на концентрацию: крупные рынки принадлежат компаниям, малые — частным предпринимателям.

При этом остаются серьёзные проблемы: отсутствие ветеринарных лабораторий на большинстве рынков, недостаток крытых площадок, слабая холодильная инфраструктура в сельской местности.

Для страны, где обсуждаются продовольственная безопасность, развитие сельских территорий и поддержка малого бизнеса, это не просто статистика — это чёткий диагноз инфраструктуры, требующий решений.

В заключение отметим, что по данным за 2025 год, количество рынков в Казахстане сократилось до 588 — это на 38 меньше, чем в 2024 году.