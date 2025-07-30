Руководитель Национального фонда содействия процветанию Усен Сулеймен заявил о необходимости четкого разграничения личных свобод и интересов общества при обсуждении вопросов, связанных с ЛГБТ и воспитанием детей. Об этом он сообщил в рамках экспертной встречи по обсуждению итогов исследования о влиянии пропаганды ЛГБТ на несовершеннолетних, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я дипломат и прекрасно осведомлен о принятых нами международных обязательствах и правовых гарантиях для граждан, включая сексуальные меньшинства. Я отдаю себе отчет в том, что вопросы пропаганды ЛГБТ среди молодежи, в том числе связанные со сменой пола, вызывают в казахстанском обществе массу споров и требуют внимательного и взвешенного подхода. Однако есть незыблемый постулат, на котором держится все юридические системы мира, – права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека", - отметил эксперт.

Сулеймен подчеркнул, что, учитывая права ЛГБТ-сообщества, нельзя игнорировать права миллионов казахстанских родителей, желающих воспитывать детей в традиционной культурной среде.

"Никто не вправе препятствовать правам других людей, реализуя именно свои права. Нам всем пора определиться границами дозволенного в публичном поле. Сексуальная ориентация, выбор полового партнера, и взаимоотношения с ним – это тема сугубо личная каждого гражданина, частная и не должна выводится в СМИ. Я категорически на этом настаиваю", – заявил он.

Он также напомнил, что в декабре 2022 года Казахстан присоединился к Женевской декларации о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, которая, по его словам, дает странам право проводить политику в интересах традиционной семьи и национальных ценностей.

"Во многих странах уже давно существует законодательство, регулирующее распространение такой информации среди молодежи. Оно включает запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в публичных местах, СМИ и интернете. Мы привели соответствующие примеры в аналитическом отчете", – добавил правозащитник.

По итогам исследования фонд предлагает ввести законодательные меры, направленные на: