В Кокшетау врачи скорой помощи спасли мужчину, у которого произошла остановка сердца прямо на улице. Когда медики прибыли на место, пациент уже находился в состоянии клинической смерти, передает BAQ.KZ.

Вызов на пульт службы 103 поступил около 9:00 утра. Очевидцы сообщили о мужчине, лежащем без сознания в общественном месте.

Прибывшие на место медики обнаружили пациента без признаков жизни.

«Пациент находился в состоянии клинической смерти: дыхание отсутствовало, пульс не определялся, артериальное давление составляло 0/0. Бригада незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям», - сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области.

Благодаря оперативным действиям врачей сердечную деятельность удалось восстановить. Мужчину 1947 года рождения экстренно доставили в кардиоцентр Акмолинской многопрофильной областной больницы.

После лечения состояние пациента стабилизировалось, и его выписали.

В управлении здравоохранения также отметили, что служба скорой помощи региона продолжает усиливать свою работу. Сейчас в области действует 76 бригад скорой помощи, работает более 800 сотрудников, а в распоряжении медиков находится 101 санитарный автомобиль.

По словам заместителя главного врача областной станции скорой медицинской помощи Салтанат Шайгузовой, в этом году служба готовится к масштабному тренировочному тестированию и прохождению аккредитации.