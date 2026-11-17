Сел на своего коня и угнал чужой табун: в Жамбылской области задержали подозреваемого
17 Ноября 2026, 11:19
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17 Ноября 2026, 11:1917 Ноября 2026, 11:19
154Фото: МВД РК
В Рыскуловском районе Жамбылской области 44-летний мужчина, по данным полиции, заметил на песчаном пастбище табун лошадей без присмотра и решил, что они теперь его. Он оседлал собственного коня и угнал все 16 голов.
Семь лошадей подозреваемый, как выяснили полицейские, успел забить, а мясо продать. Владелец табуна оценил ущерб в 24 млн теңге.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено дело о краже скота в особо крупном размере.
В полиции советуют хозяевам не оставлять скот без присмотра.
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