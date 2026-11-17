В Рыскуловском районе Жамбылской области 44-летний мужчина, по данным полиции, заметил на песчаном пастбище табун лошадей без присмотра и решил, что они теперь его. Он оседлал собственного коня и угнал все 16 голов.

Семь лошадей подозреваемый, как выяснили полицейские, успел забить, а мясо продать. Владелец табуна оценил ущерб в 24 млн теңге.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено дело о краже скота в особо крупном размере.

В полиции советуют хозяевам не оставлять скот без присмотра.