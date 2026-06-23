В Кокшетау вынесли приговор женщине, которая, не имея водительских прав, совершила смертельный наезд на пешехода. Суд признал ее виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как установил Кокшетауский городской суд, в мае 2026 года жительница Кокшетау управляла автомобилем без специального права на вождение. Во время поворота во двор жилого дома она совершила наезд на пешехода. Пострадавшая получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице.

Подсудимая полностью признала вину и пояснила, что села за руль из-за ухудшения состояния здоровья супруга и с его разрешения. При этом водительского удостоверения она не имела.

В суде отметили, что вина женщины подтверждена ее собственными показаниями, свидетельскими показаниями, материалами осмотра места происшествия, схемой ДТП, заключениями экспертиз и видеозаписью.

Уголовное дело по факту допуска владельцем автомобиля к управлению транспортным средством лица, не имеющего водительских прав, выделено в отдельное производство.

При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда потерпевшей стороне, а также отсутствие прежних судимостей и административных правонарушений.

Потерпевшая сторона заявила, что материальный и моральный ущерб полностью возмещен, принесены извинения, и попросила не назначать подсудимой наказание, связанное с лишением свободы.

Тем не менее суд указал, что женщина, осознавая отсутствие права на управление транспортным средством и управляя источником повышенной опасности, допустила грубое нарушение ПДД, которое привело к гибели человека.

Приговором суда ей назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы. Однако на основании статьи 74 Уголовного кодекса отбывание наказания отсрочено на три года, поскольку осужденная воспитывает двоих малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау. Также сообщается, что погибшая одна воспитывала 12-летнего ребенка.