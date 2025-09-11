В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в изнасиловании, насильственных действий сексуального характера с применением насилия, в отношении малолетней, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении малолетней, передает BAQ.KZ.



Судом установлено, что период с 2011 по 2015 года осужденный, находясь у себя дома в с.Кордай, при отсутствии в доме других лиц, неоднократно совершал в отношении малолетней потерпевшей 2003 года рождения (племянница), изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера.

В ноябре 2024 года осужденный, находясь по адресу проживания потерпевшей также пользуясь отсутствием в доме других лиц, совершил ее неоднократное изнасилование.

С мая по август 2018 года осужденный находясь у себя дома в с.Кордай, совершал неоднократно развратные действия без применения насилия в отношении заведомо малолетней потерпевшей 2005 года рождения (не родственники).

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить подсудимому окончательно 22 года лишения свободы.

Потерпевшие не простили, просили строго наказать подсудимого, с взысканием морального вреда.

Осужденный вину не признал полностью.



Решение суда:

Санкция ч.4 ст.120, ч.4 ст.121 УК (в редакции УК от 01.01.2015г.) – предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Санкция ч.3 ст.124 УК (в редакции УК от 02.08.2015г.) – предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес отсутствие судимостей. Отягчающие обстоятельства - не установлены.



Приговором суда К. признан виновным по вменяемым статьям и ему окончательно назначено 22 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

В пользу потерпевших с осужденного взыскана общая сумма морального вреда в размере 13 млн. тенге.