  • Главная
  • Новости
  • Сельчанин выращивал каннабис на участке среди посевов кукурузы

Сельчанин выращивал каннабис на участке среди посевов кукурузы

Общий вес составил 140 килограмм.

29 Сентября 2026, 19:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео 29 Сентября 2026, 19:30
29 Сентября 2026, 19:30
178
Фото: кадр из видео

В Жамбылской области полицейские выявили факт незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

Где нашли растения

По информации Министерства внутренних дел, в рамках досудебного расследования сотрудники полиции провели обыск в доме 50-летнего жителя села Гродеково.

На приусадебном участке среди посевов кукурузы правоохранители обнаружили 14 кустов каннабиса.

Сколько изъяли

Общий вес изъятых растений составил 140 килограммов.

Что грозит владельцу участка

По факту незаконного выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по итогам расследования.

Самое читаемое

Наверх