Сельчанин выращивал каннабис на участке среди посевов кукурузы

В Жамбылской области полицейские выявили факт незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

Где нашли растения

По информации Министерства внутренних дел, в рамках досудебного расследования сотрудники полиции провели обыск в доме 50-летнего жителя села Гродеково.

На приусадебном участке среди посевов кукурузы правоохранители обнаружили 14 кустов каннабиса.

Сколько изъяли

Общий вес изъятых растений составил 140 килограммов.

Что грозит владельцу участка

По факту незаконного выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по итогам расследования.