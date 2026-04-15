Депутат Мажилиса заявил о системных проблемах в обеспечении селевой безопасности в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В обращении на имя Премьер-министра отмечается, что существующая система предупреждения чрезвычайных ситуаций в горных регионах требует срочного пересмотра и усиления.

По данным анализа, за период с 2021 по 2025 годы в стране зафиксировано 17 селевых явлений. При этом все они были отнесены к событиям с минимальными последствиями и без ущерба.

Однако, как отмечается, представленные данные носят обобщенный характер и не дают полной картины рисков для конкретных населенных пунктов.

Особую обеспокоенность вызывает уровень инженерной защиты. За последние годы реализован лишь один крупный проект - селезадерживающая плотина «Аюсай» в Алматы. В других регионах, включая Жетісу, Алматинскую и Жамбылскую области, подобная инфраструктура практически отсутствует.

«Простыми словами, многие наши регионы просто беззащитны перед селями», - говорится в обращении.

Также отмечается недостаточное развитие цифровых решений. Несмотря на использование отдельных геоинформационных сервисов, в стране отсутствуют полноценные системы раннего прогнозирования с применением искусственного интеллекта.

Система мониторинга в основном охватывает Алматы, при этом часть датчиков демонтируется в межсезонье, что снижает эффективность наблюдений.

Еще одной проблемой назван низкий уровень оповещения населения. По оценкам, только около 50,5% граждан охвачены системами экстренного уведомления.

«Это означает, что почти половина населения может не получить своевременное предупреждение в случае чрезвычайной ситуации», - подчеркивается в документе.

Кроме того, указано на отсутствие системного финансирования в сфере селевой безопасности - за последние годы отдельные бюджетные программы не формировались.

В качестве примера приводится международный опыт. В Японии применяется комплексный подход с развитой системой мониторинга и инженерной защитой, а в Швейцарии используются технологии искусственного интеллекта и обеспечен полный охват населения системами оповещения.

В этой связи депутат предложил разработать единую государственную программу по селевой безопасности, обеспечить финансирование защитных проектов и внедрить современные системы прогнозирования и оповещения.