Селевые риски: депутат раскритиковал уровень готовности Казахстана
В Мажилисе заявили о проблемах селевой безопасности в Казахстане. Половина населения не охвачена системами оповещения.
Депутат Мажилиса заявил о системных проблемах в обеспечении селевой безопасности в Казахстане, передает BAQ.KZ.
В обращении на имя Премьер-министра отмечается, что существующая система предупреждения чрезвычайных ситуаций в горных регионах требует срочного пересмотра и усиления.
По данным анализа, за период с 2021 по 2025 годы в стране зафиксировано 17 селевых явлений. При этом все они были отнесены к событиям с минимальными последствиями и без ущерба.
Однако, как отмечается, представленные данные носят обобщенный характер и не дают полной картины рисков для конкретных населенных пунктов.
Особую обеспокоенность вызывает уровень инженерной защиты. За последние годы реализован лишь один крупный проект - селезадерживающая плотина «Аюсай» в Алматы. В других регионах, включая Жетісу, Алматинскую и Жамбылскую области, подобная инфраструктура практически отсутствует.
«Простыми словами, многие наши регионы просто беззащитны перед селями», - говорится в обращении.
Также отмечается недостаточное развитие цифровых решений. Несмотря на использование отдельных геоинформационных сервисов, в стране отсутствуют полноценные системы раннего прогнозирования с применением искусственного интеллекта.
Система мониторинга в основном охватывает Алматы, при этом часть датчиков демонтируется в межсезонье, что снижает эффективность наблюдений.
Еще одной проблемой назван низкий уровень оповещения населения. По оценкам, только около 50,5% граждан охвачены системами экстренного уведомления.
«Это означает, что почти половина населения может не получить своевременное предупреждение в случае чрезвычайной ситуации», - подчеркивается в документе.
Кроме того, указано на отсутствие системного финансирования в сфере селевой безопасности - за последние годы отдельные бюджетные программы не формировались.
В качестве примера приводится международный опыт. В Японии применяется комплексный подход с развитой системой мониторинга и инженерной защитой, а в Швейцарии используются технологии искусственного интеллекта и обеспечен полный охват населения системами оповещения.
В этой связи депутат предложил разработать единую государственную программу по селевой безопасности, обеспечить финансирование защитных проектов и внедрить современные системы прогнозирования и оповещения.
