Онлайн-этап сельскохозяйственной переписи в Казахстане продлён до 20 сентября, передает BAQ.KZ.

Такое решение принято для того, чтобы дать возможность всем сельхозформированиям — от крупных предприятий до крестьянских хозяйств и ИП — завершить анкетирование на платформе sanaq.gov.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, перепись должна охватить более 293 тысяч респондентов из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в аграрной отрасли. Только за август на онлайн-платформе перепись прошли 574 тысячи респондентов, из них свыше 245,7 тыс. — представители сельхозформирований, а около 328 тыс. — домохозяйства.

На сегодняшний день опрос завершили уже 84% сельхозпредприятий, включённых в реестр. Однако специалисты отмечают: часть хозяйств из списка формально существуют, но фактически давно не ведут деятельность. Кроме того, многие фермеры не успели пройти перепись из-за сезонной занятости. Именно поэтому было принято решение продлить срок онлайн-этапа ещё на 20 дней.

Напомним, что онлайн-этап стартовал 1 августа и должен был завершиться 31 августа. Второй этап, который предусматривает поквартирный обход интервьюеров, начнётся 20 сентября и завершится 20 октября.

Участие в переписи важно для точного планирования государственной поддержки в сельском хозяйстве и распределения ресурсов.

По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться в контакт-центр Бюро по короткому номеру 1446 (ежедневно с 9:00 до 21:00), либо воспользоваться чат-ботом Sanaq myrza на сайте sanaq.gov.kz.