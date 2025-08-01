С 1 августа в Казахстане стартовала масштабная Национальная сельскохозяйственная перепись. Для удобства граждан и оперативного разъяснения всех вопросов при Бюро национальной статистики начала работу горячая линия 1446. Корреспондент Baq.kz узнала, как именно организована работа, какие цифровые инструменты задействованы, и как обеспечивается защита персональных данных.

По словам заместитель руководителя Бюро национальной статистики Әсел Шауеновой, единый контактный центр с номером 1446 работает в круглосуточном режиме и уже запущен в полном объёме.

"Он функционирует ещё с 1 июня, когда проходил предварительный этап переписи. Наш контактный центр действует уже около трёх лет, но сейчас в нём выделена отдельная линия, посвящённая именно сельхозпереписи. Операторы готовы консультировать по всем вопросам — от технических сложностей до порядка заполнения анкет", — уточнила спикер.

Әсел Шауенова также рассказала о работе чат-бота "SANAQ мырза", который создан с использованием искусственного интеллекта. Он прошёл тестирование и может отвечать на основные вопросы, связанные с переписью.

"Это дополнение к контактному центру, которое поможет быстро получать информацию. Но живые операторы, конечно, остаются важной частью работы, особенно при более сложных запроса", — пояснила она.

Особое внимание Бюро уделило доступности переписи в сельской местности. Для тех, у кого нет интернета или навыков цифровой грамотности, открыты более 2 000 зон самообслуживания в районных акиматах и отделениях статистики. Там граждане смогут пройти перепись с помощью специалистов.

Что касается безопасности персональных данных, Шауенова заверила: всё строго регламентировано законодательством.

"Это нормы Закона о государственной статистике и Предпринимательского кодекса. Все каналы передачи данных соответствуют требованиям информационной безопасности. Кроме того, за нарушение конфиденциальности предусмотрена административная и уголовная ответственность", — подчеркнула она.

Завершая интервью, спикер отметила важность самой сельхозпереписи: