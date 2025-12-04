Переработка сельхозпродукции и строительный сектор демонстрируют уверенный рост и остаются основными драйверами экономики Казахстана, передает BAQ.KZ. По данным правительства, перерабатывающий сектор АПК по итогам года увеличился на 9,3%, производство растительного масла выросло на 21,7%, муки — на 7%. В строительстве планируется ввести 19,2 млн кв. м жилья, объем строительных работ превысит 10 трлн тенге — на 15% больше, чем в прошлом году.

Обрабатывающая промышленность в целом по итогам года ожидает рост на 6,2%, при этом машиностроение увеличится на 16,3%, химическая промышленность — на 8%, металлургия — на 1,1%. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил министерствам и комитетам подготовить предложения по повышению эффективности металлургии, развитию строительства и увеличению переработки в АПК с целью доведения доли переработанной продукции до 70% к 2026 году.