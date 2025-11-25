С начала года в Акмолинской области произвели сельхозпродукции на 1 триллион тенге, а к концу года валовый выпуск впервые достигнет 1,2 триллиона тенге. Об этом сообщил аким области Марат Ахметжанов, выступая на областном форуме сельскохозяйственных работников, передаёт BAQ.KZ.

В этом году уборочная кампания стала исторической для области - свыше 7,6 миллиона тонн зерна при урожайности 16,3 центнера с гектара. Более 70 процентов зерна соответствуют требованиям третьего класса, что усиливает позиции региона на внешних рынках.

Существенно вырос объем минеральных удобрений, доля элитных семян, а также масштаб химической обработки, что позволило минимизировать риски и повысить качество урожая. Площади масличных культур впервые доведены до 500 тысяч гектаров - в 2,5 раза больше уровня прошлого года. Расширяется и экспорт: свыше 3,5 миллиона тонн зерна отправлены в Европу, страны Закавказья, Азию и Северную Африку, а новые направления, такие как Марокко и Вьетнам, укрепляют внешнеторговый потенциал области.

По словам акима области, регион делает ставку и на переработку.

"В области реализуются масштабные инвестиционные проекты. Эти предприятия создадут тысячи рабочих мест и позволят перерабатывать миллионы тонн зерна, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Марат Ахметжанов.

Отрасль животноводства также демонстрирует высокие результаты: область входит в число лидеров по производству мяса птицы и яиц. До 2027 года регион планирует значительно нарастить объемы молока, мяса и яиц благодаря строительству новых ферм, откормплощадок и племенных репродукторов. Отдельное внимание регион уделяет цифровизации.

"Уже оцифрованы 28 хозяйств, более 120 предприятий внедряют элементы искусственного интеллекта и автоматизации", - уточнил аким области.

На форуме сельхозработников был отмечен труд более 200 акмолинцев: они награждены орденами "Құрмет", "Ерен еңбегі үшін", "Еңбек даңқы" III степени и Благодарственным письмом Президента. Также вручены нагрудные знаки "Ветеран труда" и "Отличник сельского хозяйства".

Среди награжденных - Андрей Серый из Жаксынского района, который был признан лучшим в номинации "Мастер жатвы" и стал обладателем денежного сертификата на 1 миллион тенге. Андрей работает в отрасли с 1998 года, прошел путь от помощника до механизатора. Он лично намолотил в этом сезоне 9100 тонн зерна и скосил 5000 гектаров.

"Поначалу помощником был, сейчас механизатор. Урожайность высокая в этом году - более 20 центнеров с гектара. Раньше техника была старая, советская, а сейчас все обновляется. Государственная поддержка чувствуется, условия работы хорошие. Работаем в нашем ТОО как одна команда", - поделился он.

К слову регион демонстрирует, что системная работа, инновации и труд людей создают устойчивый рост и высокие показатели в сельском хозяйстве. Форум сельхозработников стал площадкой для оценки достижений, награждения лучших и обмена опытом, подтверждая: успех отрасли невозможен без профессионализма и самоотдачи аграриев.