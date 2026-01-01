В Астане 10 и 11 января пройдёт городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Торговые ряды будут работать с 10:00 до 19:00 на территории торгового центра Keryen Joly (шоссе Алаш, 35б). На ярмарке представят продукцию местные фермеры и товаропроизводители из разных регионов страны.

"Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясную, мучную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, натуральные соки и джемы по выгодным ценам", – говорится в сообщении.

До места проведения ярмарки можно добраться автобусами № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.