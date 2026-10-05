Сели сошли сразу в пяти местах на трассе Бишкек – Ош
5 Октября 2026, 12:32
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5 Октября 2026, 12:325 Октября 2026, 12:32
195Фото: кадры из видео 24kg
Селевые потоки сошли сразу на пяти участках автодороги Бишкек – Ош. Одну сторону трассы уже расчистили и открыли для движения. На второй продолжаются работы.
Сели зафиксировали на участках с 428-го по 441-й километр трассы, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана.
На место направили сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия №38 и специальную технику.
Одну сторону дороги уже удалось очистить. Сейчас автомобили могут проезжать по трассе.
Расчистка второй стороны продолжается. Дорожники работают над полным открытием трассы и обеспечением безопасного движения.
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