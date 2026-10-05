Сели сошли сразу в пяти местах на трассе Бишкек – Ош

Селевые потоки сошли сразу на пяти участках автодороги Бишкек – Ош. Одну сторону трассы уже расчистили и открыли для движения. На второй продолжаются работы.

Сели зафиксировали на участках с 428-го по 441-й километр трассы, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

На место направили сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия №38 и специальную технику.

Одну сторону дороги уже удалось очистить. Сейчас автомобили могут проезжать по трассе.

Расчистка второй стороны продолжается. Дорожники работают над полным открытием трассы и обеспечением безопасного движения.